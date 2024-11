Un acteur de Dune menace d’arrêter sa carrière si Denis Villeneuve n’est pas nommé aux Oscars

Les nominations pour les Oscars sont parfois frustrantes et difficiles à comprendre. Un acteur de Dune en a bien conscience. C’est pour cela qu’il espère que l’Académie reconnaîtra le talent de son réalisateur, Denis Villeneuve, au risque de claquer la porte d’Hollywood si ce n’est pas le cas.

La course aux Oscars est déjà lancée

Tous les ans à la même époque, les premières estimations pour la saison des récompenses se dévoilent. Quels sont les films et les acteurs qui sont pressentis pour concourir aux plus prestigieuses récompenses du cinéma ? Les studios jouent des pieds et des mains pour envoyer leurs candidats dans la campagne aux Oscars.

Cette campagne ayant à peine commencé, plusieurs longs-métrages et acteurs de l’industrie sont déjà évoqués comme potentiels favoris. On peut par exemple penser à Denzel Washington pour sa performance dans Gladiator II, Blitz de Steve McQueen ou encore à Dune, deuxième partie.

Sorti en début d’année, le film de Denis Villeneuve devrait logiquement faire la course aux récompenses et la terminer, si tout se passe bien, au Hollywood Boulevard en mars prochain. Et pourquoi pas réitérer la razzia de 2022 ? Avec une différence de taille cette fois-ci.

Denis Villeneuve, enfin nommé aux Oscars ? L’un de ses acteurs le souhaite

Il y a deux ans, Dune avait obtenu 10 nominations et repartait avec six statuettes, principalement dans les catégories techniques. Si le long-métrage, porté par Timothée Chalamet et Zendaya, était nommé dans la catégorie Meilleur Film, Denis Villeneuve n’avait, en revanche, reçu aucune nomination dans la catégorie Meilleur Réalisateur.

Un affront pour beaucoup de cinéphiles et pour Josh Brolin. Ce dernier est l’un des acteurs fétiches du cinéaste québecois. Dans la saga Dune, Josh Brolin interprète Gurney Halleck, un expert en stratégie et tactique militaire pour la Maison Atréides. Pour l’acteur, il ne fait aucun doute : Denis Villeneuve a complètement été snobé la première fois. Il est donc inconcevable qu’il le soit une seconde. Au risque d’entraîner une décision radicale pour Josh Brolin :

« S'il n'est pas nominé cette année, j'arrêterai le cinéma, a déclaré l’acteur à Variety. Le film est meilleur que le premier. Quand je l’ai regardé, j’ai eu l’impression que mon cerveau était ouvert. C’est magistral, et Denis Villeneuve est un de nos maîtres cinéastes. Si les Oscars ont un sens, ils le reconnaîtront ».

Décision mûrement réfléchie ou paroles en l’air ? Il faudra attendre les nominations annoncées le 17 janvier prochain pour le savoir.