Un acteur de James Bond au casting du Narnia de Greta Gerwig ?

Greta Gerwig est en train de préparer activement son adaptation du Monde de Narnia que déjà, des noms son évoqués. Après celui d’une pop star, c’est celui d’une star de James Bond qui est pressenti pour rejoindre l’aventure.

Le casting de Narnia s’étoffe

Après le succès de Barbie, Greta Gerwig est attendue chez Netflix pour mettre en scène plusieurs films tirés de la saga Le Monde de Narnia. Pour l’instant, le premier opus n’en est qu’au stade de pré-production. Cela dit, des rumeurs circulent déjà au sujet du casting.

La semaine dernière, Deadline révélait que la chanteuse Charli XCX était en pourparlers avec Netflix et Greta Gerwig pour rejoindre le casting. La rumeur est d’autant plus folle que l’interprète du tube Brat serait en pole position pour jouer la Sorcière Blanche, que campait Tilda Swinton dans la saga originale.

Cette semaine, on apprend qu’un acteur de James Bond est lui aussi dans les petits papiers du streamer.

Daniel Craig dans le prochain Narnia sur Netflix ?

Deadline vient de révéler que James Bond lui-même, alias Daniel Craig, est également pressenti pour l’adaptation de Netflix. Selon le média américain, l’acteur actuellement à l’affiche de Queer aurait reçu l’offre pour jouer un rôle qui n’a pas été dévoilé officiellement.

Cependant, le site ComingSoon avance qu’il s’agira de l’adaptation du premier roman de C. S. Lewis, Le Neveu du magicien. Il se murmure donc que Daniel Craig serait envisagé pour le rôle de l’oncle Andrew Ketterley, un magicien excentrique qui est aussi l’antagoniste du film.

Après avoir abandonné le projet centré sur Sgt. Rock commandé par DC, Daniel Craig semblerait privilégier une écurie qu’il connaît bien. En effet, l’acteur britannique cartonne dans la peau du détective Benoît Blanc dans la saga À couteaux tirés (Knives Out en VO) sur Netflix.

Avec un tel choix de casting, la plateforme s’assure déjà une certaine popularité chez ses fidèles et ceux de Daniel Craig. La marque au N rouge semble aussi déjà préparer le terrain pour ses productions à venir. Le troisième opus de À couteaux tirés, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, doit sortir fin 2025. Tandis que sa version de Narnia est fixée pour Thanksgiving 2026 dans les salles de cinéma. L’occasion rêvée d’enchaîner les succès.