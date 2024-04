Ce soir à la TV : des "retrouvailles très fortes" entre Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain

Ce soir, France 2 diffuse le drame "Un autre monde" de Stéphane Brizé qui marque des retrouvailles fortes entre Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain, qui avaient partagé une histoire d'amour dans les années 1990. Le réalisateur les avait déjà réunis à l'écran en 2009 dans "Mademoiselle Chambon".

Un autre monde : Brizé retrouve (encore) Lindon

Sorti en 2022, le film Un autre monde mis en scène par Stéphane Brizé est le dernier volet de la trilogie sociale du metteur en scène, après La loi du marché et En guerre. Toujours porté par Vincent Lindon, le film plonge dans l'univers des cadres supérieurs à travers le personnage de Philippe Lemesle, directeur d'un site industriel appartenant à une multinationale américaine, qui se voit ordonner de licencier 58 de ses employés malgré des récentes suppressions d'emploi et des salariés sous pression.

Ce dilemme professionnel met en lumière les tensions entre les exigences impitoyables de la direction et les chefs de service qui s'opposent à ces décisions, craignant l'incapacité du site à fonctionner avec un effectif réduit. Le drame explore également les répercussions personnelles de ces pressions professionnelles sur la vie de Philippe. Sa femme, Anne (Sandrine Kiberlain), lasse de voir leur vie privée sacrifiée sur l'autel de la carrière de son mari, demande le divorce. En parallèle, leur situation familiale est davantage compliquée par les problèmes psychiques de leur fils Lucas (Anthony Bajon), qui nécessite une hospitalisation.

Des retrouvailles fortes

Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain ont été mariés de 1998 à 2003, après s'être rencontrés en 1993 sur le plateau de L'Irrésolu. En 2009, Stéphane Brizé les avait déjà réunis à l'écran pour le film Mademoiselle Chambon, dans lequel ils avaient dû "oublier" leur passé pour se plonger dans l'intrigue.

Pour Un autre monde, Stéphane Brizé s'est également appuyé sur leur histoire d'amour passée, mais cette fois pour imaginer un couple au bord de la rupture, en contraste total avec Mademoiselle Chambon dans lequel ils tombaient amoureux. Il expliquait comment ces retrouvailles devant la caméra s'étaient déroulées :

"C'étaient des retrouvailles très fortes, car ils s'admirent et ils n'avaient pas rejoué ensemble pendant toutes ces années. Et si j'ai fait trois films avec Vincent depuis ce moment-là, j'attendais le moment de pouvoir refaire un film avec Sandrine tellement l'actrice est immense. Cela se fait avec eux deux, c'est un cadeau supplémentaire. Car sans révéler de grands secrets, la nature de leurs liens passés, résonne d'une manière particulière dans ce qu'ils ont ici à jouer. C'est un privilège d'avoir leur confiance et de pouvoir travailler cette matière avec eux."