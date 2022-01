Un autre monde : Stéphane Brizé retrouve un Vincent Lindon à cran dans la bande-annonce

Cinquième collaboration entre Vincent Lindon et Stéphane Brizé, "Un autre monde" est surtout leur troisième film centré sur le monde du travail et ses violences. Après "La Loi du marché" et "En guerre", "Un autre monde" se dévoile en bande-annonce et arrive au cinéma le 16 février 2022.

Finir le travail débuté avec La Loi du marché

En 2015, Stéphane Brizé fait forte impression avec son film La Loi du marché, un film sur les violences du monde travail et ses dommages collatéraux qui s'étendent dans toutes les dimensions d'une vie. Pour raconter l'histoire d'un homme qui lutte pour trouver et garder du travail, essayant tant bien que mal de garder son appartement et aider son fils handicapé, le réalisateur confie le rôle principal à Vincent Lindon. Celui-ci, déjà valeur très sûre du cinéma français, livre une performance mémorable qui lui vaut le Prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes 2015 et le César du meilleur acteur en 2016, son premier en cinq nominations.

Conforté dans sa perspective, le duo se reforme pour En guerre en 2018, tragédie personnelle qui se développe dans le cadre de luttes syndicales. Enfin, et de nouveau, Stéphane Brizé dirige Vincent Lindon dans un troisième film qui file les mêmes thématiques avec Un autre monde (bande-annonce en tête d'article).

Un autre monde ©Diaphana

Vincent Lindon en détresse professionnelle et familiale

Pour clore ce qui s'apparente à une trilogie sur le monde du travail et ses violences, Stéphane Brizé embarque Vincent Lindon et un casting imposant - notamment Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon et Marie Drucker - dans une histoire où celui-ci se trouve au bord de la faillite totale.

Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

On comprend dans ces quelques images que tout vacille pour Philippe Lemesle, et que ses difficultés professionnelles ont des répercussions graves et persistantes sur sa famille. Un plan de licenciement en cours, une séparation douloureuse, un fils dont le comportement échappe à tous... Il est intéressant d'observer qu'entre La Loi du marché, En guerre et Un autre monde, le personnage incarné par Vincent Lindon aura connu plusieurs situations et identités différentes, sans qu'aucune ne lui permette d'échapper à la terrible violence du monde du travail dans lequel il essaie d'évoluer, pas même celles-ci où il apparaît comme appartenant à une classe dominante.

Un autre monde sera dans les salles le 16 février 2022.