Un autre slasher culte des années 90 va avoir droit à son reboot

S’il est moins connu que certains autres titres d’horreur de la même époque, "Urban Legend" a acquis le statut de film culte parmi les fans du genre. Or, il va avoir droit à son reboot.

Urban Legend, l’un des films d’horreur iconiques des années 90

La multiplication des remakes à Hollywood ne vous aura sans doute pas échappé. Désireux de profiter de la popularité de films qui ont cartonné par le passé, les studios engagent régulièrement des scénaristes pour remettre au goût du jour les histoires de ces longs-métrages. Dans ce contexte, The Hollywood Reporter nous apprend aujourd’hui qu’un reboot d’Urban Legend se prépare désormais du côté de Sony.

Sorti en 1999, l’original Urban Legend s’intéresse à des étudiants de l’université de Pendleton, en Nouvelle-Angleterre. Ils y suivent entre autres des cours sur les légendes urbaines qui racontent des histoires effrayantes. Bientôt, ce sujet rejoint leur réalité. Car une étudiante est la victime d’un atroce meurtre, avant que des disparitions étranges ne surviennent. Une seule élève, Nathalie Simon, semble avoir fait le lien entre ces événements et les légendes urbaines. Mais elle trouve bientôt un soutien en la personne de Paul Gardener, un jeune journaliste qui accepte de mener l’enquête.

Un reboot qui situera son histoire à notre époque

Urban Legend n’a pas été aussi bien reçu que Scream et Souviens-toi… l’été dernier, sortis également dans les années 90. Mais il est tout de même devenu à son tour un film culte. Après deux suites sorties respectivement en 2000 et en 2005, Sony prépare donc une nouvelle version de cette histoire. Et le studio a choisi la scénariste pour l’écrire. Il a jeté son dévolu sur Shanrah Wakefield.

Les détails sur le scénario du reboot sont tenus secrets pour le moment. Mais selon des sources interrogées par The Hollywood Reporter, cette nouvelle histoire a l’ambition d’« examiner ce à quoi ressemble une légende urbaine dans un monde post-digital ».

Encore beaucoup de chemin à parcourir avant la sortie

Le nouveau Urban Legend devrait donc explorer les répercussions de la circulation d’histoires terrifiantes à l’ère des réseaux sociaux. Une époque où une information peut faire le tour du monde en seulement quelques minutes, qu’elle soit avérée ou non.

The Hollywood Reporter précise toutefois que le projet n’est qu’aux premières étapes de son développement. Aucun acteur n’est donc encore attaché à cette nouvelle version d’Urban Legend, qui n’a pas non plus de date de sortie.