Un biopic sur le chanteur Robbie Williams est en préparation

Une carrière musicale telle que celle de Robbie Williams mériterait un film, n'est-ce pas ? Cela tombe bien puisque le réalisateur Michael Gracey a annoncé qu'il réalisera "Better Man", un biopic sur la carrière de l'artiste pop-rock. Une fois de plus, un chanteur britannique aura donc droit à un film qui lui est consacré.

Que dire de plus sur Robbie Williams ? Excentrique et enjoué, il débute sa carrière en 1991 lorsqu'il intègre le célèbre groupe Take That. Son talent sort clairement du lot, chose qui lui permet d'entamer une carrière solo à partir de 1995. En effet, après deux premiers singles, il rencontre un énorme succès avec le hit culte Angels. A partir de là, c'est le début d'un long parcours fait de hauts (plus d'une dizaine d'albums vendus et des récompenses à la pelle) et de bas (drogue, alcool, bagarre de récré avec le groupe Oasis...).

Robbie Williams, c'est également une petite histoire d'amour avec le cinéma. En effet, comment ne pas se souvenir de sa reprise de Beyond The Sea pour les besoins du film Le Monde de Nemo ? L'artiste s'est également signalé dans les films Bridget Jones et Bridget Jones : L'âge de Raison pour ses reprises des titres Have you Met Miss Jones et Misunderstood. S'il est rarement apparu en caméo dans les films, il garde pourtant un rapport étroit avec le septième art. Par conséquent, il n'est pas très surprenant qu'un biopic sur sa vie voit le jour.

Un biopic par le réalisateur de The Greatest Showman

C'est donc Michael Gracey qui s'occupera de la mise en scène de ce biopic qui a déjà un nom : Better Man. Ce spécialiste des effets visuels a connu un grand succès en 2017 avec The Greatest Showman. En effet, ce biopic musical consacré au faiseur de spectacles Phineas Taylor Barnum (et incarné par Hugh Jackman) a remporté le Golden Globe de la meilleure chanson originale. Par ailleurs, la bande originale du film s'est assez bien vendue avec six millions d'exemplaires. Par ailleurs, il faut rappeler que Gracey aurait pu réaliser Rocketman, autre film biographique consacré à Elton John (un désaccord avec le chanteur a eu raison de la suite).

De ce fait, Gracey semble le candidat idéal pour réaliser un tel film de ce genre. Dans un entretien avec Deadline, le réalisateur s'est un peu livré sur ce nouveau projet... Tout en restant secret :

En ce qui concerne la façon dont nous représenterons Robbie dans le film, c'est top secret. Je veux faire cela d'une manière vraiment originale. Je me souviens quand j'allais au cinéma plus jeune. Il y avait des films qui m'ont époustouflé et qui m'ont fait me dire : « Je n'ai jamais vu ça avant ». Je veux juste que le public ait ce même sentiment.

Une floraison de films musicaux ces dernières années

Depuis l'énorme succès de La La Land en 2016, les producteurs semblent beaucoup plus confiants envers le genre du film musical (The Greatest Showman en est d'ailleurs la preuve). Surtout, des biopics consacrés à des stars de la musique ont été mis en œuvre. On se souvient bien sûr de Bohemian Rhapsody et Rocketman. Better Man sera-t-il dans la même lignée que ces films-là ?

Gracey voit en tout cas Robbie Williams différent de Freddie Mercury ou bien encore d'Elton John :

Contrairement à certaines personnes qui sont des prodiges nés, et dont vous suivez le récit de leurs éclats, Better Man ne sera pas cette histoire. Robbie, c'est un homme comme les autres qui a juste rêvé grand et a suivi ses rêves qui l'ont emmené vers une destinée incroyable. Pour cette raison, son histoire est unique. Il n'est ni le meilleur chanteur, ni le meilleur danseur, et pourtant, il a réussi à vendre 80 millions de disques dans le monde. Chacun peut s'identifier à lui.

Le tournage de ce biopic devrait commencer cet été. Reste à savoir quel acteur endossera le costume de Robbie Williams.