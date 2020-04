Un biopic sur Whitney Houston par le scénariste de Bohemian Rhapsody

Le genre du biopic musical a la cote en ce moment et ce n'est pas prêt de s'arrêter. L'immense Whitney Houston, disparue tristement au début des années 2010, va être le sujet d'un nouveau projet qui sera écrit par le scénariste du carton "Bohemian Rhapsody".

Avec un peu plus de 900 millions de dollars au box-office mondial, Bohemian Rhapsody a clairement donné des idées à tout Hollywood. Les grandes icônes du monde de la musique sont des sujets en or permettant de convoquer les fans ainsi que les amateurs de cinéma. Le génial Rocketman a continué de prouver que le genre avait de l'avenir et on sait que d'autres projets sont sur le feu. On pense, par exemple, à Stardust (le film sur David Bowie) ou à Respect, le biopic sur Aretha Franklin. C'est maintenant au tour de l'immense Whitney Houston d'avoir son film. The Hollywood Reporter et l'ensemble de la presse américaine s'accordent à annoncer l'existence de ce projet nommé I Wanna Dance with Somebody en référence au titre éponyme de la chanteuse.

La vie de Whitney Houston a déjà été traitée plusieurs fois, à la télévision en particulier. C'est Anthony McCarten qui se retrouve à l'écriture de ce nouveau script. Un profil chevronné avec quelques gros titres à son actif, dont justement Bohemian Rhapsody ou encore Les Heures Sombres. Le genre de scénariste qu'on appelle pour filer aux Oscars. À la réalisation, rien n'est encore confirmé mais c'est Stella Meghie qui tiendrait la corde pour le moment. Soit quelqu'un qui n'a pas encore vraiment explosé mais qui pourrait véritablement entrer dans une autre dimension avec I Wanna Dance with Somebody.

La vie de Whitney Houston, un sujet passionnant

Le producteur de la chanteuse, Clive Davis, est impliquée dans l'affaire pour s'assurer du bon déroulement des choses. Si vous connaissez le parcours de Whitney Houston, il est assez aisé de comprendre ce que le film voudra raconter. Entre ses débuts fulgurants et un déclin douloureux, le biopic passera en revue autant sa vie professionnelle qu'intime. Nul doute que nous devrions entendre parler dans le film, de sa relation tumultueuse avec Bobby Brown et de ses problèmes de drogue. La vie de la star n'a pas été toute rose malgré la célébrité. Si le biopic ne lisse pas tout, nous pourrions avoir quelque chose d'assez passionnant à suivre.

Disparue en 2012 alors qu'elle n'avait que 48 ans, Whitney Houston est une légende. Rien n'est encore indiqué sur l'actrice qui prendra le rôle mais on peut lui souhaiter bonne chance par avance tant le défi ne sera pas si simple à relever.