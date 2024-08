Un casting royal assemblé pour le prochain film de Tom Cruise

Tom Cruise sera la star du prochain film d'Alejandro González Iñárritu, et il sera très bien accompagné au casting ! En effet, ses partenaires à l'écran pour ce nouveau projet appartiennent à l'élite du cinéma international.

Un casting prestigieux chez Alejandro González Iñárritu

Dans le cas où l'annonce que Tom Cruise tiendrait le premier rôle du nouveau film d'Alejandro González Iñárritu n'aurait pas suffi à éveiller un intérêt profond, l'annonce du casting qui entourera la star de Top Gun : Maverick devrait finir de convaincre. Produit par Warner Bros. Pictures et Legendary Entertainment, ce film n'a toujours pas de titre connu, mais ce qu'on en sait donne très envie.

Le réalisateur de Birdman et The Revenant a co-écrit le scénario de ce film avec Sabina Berman, Alexander Dinelaris and Nicolas Giacobone. L'histoire se concentrera sur l'homme le plus puissant de la planète, qui s'embarque dans la mission frénétique d'apparaître comme le sauveur du monde, avant que le désastre qu'il a lui même lancé ne le détruise.

Comme révélé en exclusivité par Deadline, Tom Cruise, qui devrait logiquement incarner ce personnage, est donc accompagné par la crème du cinéma mondial. Ainsi, on compte au casting Sandra Hüller, au sommet après ses performances dans Anatomie d'une chute et La Zone d'intérêt. Aussi, le légendaire John Goodman est de la partie. Tout comme Jesse Plemons, récipiendaire 2024 du Prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes pour ses partitions dans Kinds of Kindness. Michael Stuhlbarg et Sophie Wilde complètent ce casting, et Riz Ahmed finalise actuellement les négociations pour les rejoindre.

Tom Cruise vers un cinéma de récompenses ?

Après avoir porté la saga Mission : Impossible à des sommets inédits, et réalisé un carton historique au box-office mondial avec Top Gun : Maverick, Tom Cruise semble avoir changé son fusil d'épaule. S'il continuera à développer son grand cinéma de divertissement, il paraît avoir surtout envie aujourd'hui de retrouver un cinéma plus indépendant et exigeant, qu'il n'a plus fréquenté depuis plus de 15 ans.

En vue, des distinctions dans les plus prestigieuses cérémonies de récompenses ? Avec en tout cas Alejandro González Iñárritu aux commandes, réalisateur multi-primé et trois fois personnellement primé aux Oscars, on peut considérer que l'acteur et producteur met toutes les chances de son côté.