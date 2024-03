"Un des films les plus gays jamais faits" : Zack Snyder revient sur un de ses plus grands succès

Dans une discussion avec le podcaster Joe Rogan, Zack Snyder a expliqué qu'il aimerait développer en série l'univers de son film "300", et explorer notamment la sexualité de la culture spartiate, considérant que son film de 2007 est "un des films les plus gays jamais faits".

Alors que le deuxième volet de sa saga Rebel Moon, intitulé Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse arrive sur Netflix le 19 avril, Zack Snyder a passé deux heures au micro du podcast de Joe Rogan pour faire le tour de son actualité et revenir sur différents moments de sa carrière. Le réalisateur, qui a maintenant définitivement tourné la page de sa collaboration avec les studios DC, divise régulièrement la presse et les spectateurs, avec des propositions visuelles surprenantes, et souvent des facilités scénaristiques, qui ne laissent personne indifférent. S'il n'est pas exempt de certaines fautes de goût, on ne peut cependant enlever à Zack Snyder sa passion sincère pour les projets qu'il porte et la compréhension profonde qu'il peut en avoir.

"Que vous l'admettiez ou pas, c'est bien là"

Revenant sur le film 300, succès de cinéma sorti en 2007 et avec lequel il s'est fait un nom à Hollywood, Zack Snyder a ainsi expliqué qu'il aimerait tirer une série de ce film et de cet univers, afin d'en développer les sujets. Et notamment tout l'homoérotisme de 300, qu'il assume et revendique comme étant un sujet à explorer.

D'une certaine manière, "300" est un des films les plus gays jamais faits. C'est incroyablement centré sur la masculinité, c'est un film qui est obsédé par ça, on ressent cette forte énergie masculine. (...) Je pense que c'est ce que j'ai découvert, lorsque j'ai fait des recherches et compris la réalité de la culture spartiate, et ça m'a semblé important. Je voulais qu'il y ait dans le film cette sexualité et cette énergie dans la manière dont ces hommes interagissaient. Que vous l'admettiez ou pas, c'est bien là. (...) Au final, c'est un spectacle étrange, bizarre, et c'est amusant de créer autour.

300 a gagné sa grande popularité essentiellement auprès d'un public masculin ravi par les combats violents du film, la mentalité guerrière des Spartiates, le sens du devoir et du sacrifice... sans forcément percevoir que ces images de guerriers quasiment nus, aux corps musclés et luisants, racontaient aussi autre chose. Même s'il explique n'avoir qu'adapté les idées et les mots de Frank Miller dans sa célèbre bande-dessinée pour 300, Zack Snyder assume cependant faire des films "bizarres", qui "remuent". Une différence dont il est fier et qu'il espère ainsi pouvoir affirmer encore dans une potentielle série 300...