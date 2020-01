Un divan à Tunis : Golshifteh Farahani est psy en galère dans la bande-annonce

Vous avez aimé ? Partagez :

Golshifteh Farahani jouera une psychanalyste qui tente d’ouvrir son cabinet à Tunis dans « Un divan à Tunis » de Manele Labidi Labbé. La bande-annonce promet une comédie drôle et intelligente.

Dans Un divan à Tunis, Selma Derwish (Golshifteh Farahani) propose à des inconnu.e.s de venir s’allonger sur son divan. Serait-ce une proposition indécente comme l’imaginent un homme et les forces de l’ordre dans cette bande-annonce ? Evidemment que non. Selma est simplement une psychanalyste qui, après avoir exercé en France, décide d’ouvrir son cabinet dans une banlieue populaire de Tunis.

Une comédie qui s’annonce drôle et intelligente

Comme on le voit dans la bande-annonce mise en ligne par Diaphana, les choses ne seront pas simples pour elle. La difficulté étant de faire accepter l’utilité de la psychanalyse à des gens dont la communication et l’expression des sentiments ne sont pas forcément le point fort. La comédie compte donc s’appuyer sur la rencontre de deux mondes mais semble le faire avec bienveillance. Le but n’étant pas de se moquer ni de la population tunisienne ni de cette profession.

Avec Golshifteh Farahani (toujours juste) dans le rôle principal, Un divan à Tunis s’annonce en tout cas très drôle et porteur d’un message intelligent sur la société. Le film sera à découvrir le 12 février 2020.