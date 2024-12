Un énorme film récent arrive sur Netflix cette semaine après avoir remporté sept Oscars

Sorti en 2023, "Oppenheimer", le dernier chef-d'œuvre de Christopher Nolan, a conquis la critique et le public, raflant sept Oscars dont celui du Meilleur film. Cette fresque historique portée par Cillian Murphy arrive enfin sur Netflix le 21 décembre, une occasion unique de (re)découvrir ce film majeur.

Un biopic magistral sur le père de la bombe atomique

Avec Oppenheimer, Christopher Nolan signe un biopic ambitieux retraçant la vie complexe de J. Robert Oppenheimer, le physicien américain à l’origine de la création de la bombe atomique. Inspiré de la biographie American Prometheus de Kai Bird et Martin J. Sherwin, le film plonge dans les heures sombres de l’histoire contemporaine, en explorant autant la prouesse scientifique que les dilemmes moraux qui entourent cette invention destructrice.

L’intrigue s’articule autour du projet Manhattan, qui a conduit au développement de la première bombe nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais au-delà des faits historiques, Nolan s’attache à dépeindre les tourments psychologiques d’Oppenheimer, partagé entre le poids de ses découvertes et les conséquences irréversibles de celles-ci. Le réalisateur offre une narration fragmentée, caractéristique de son style, alternant entre les moments de gloire et les heures de chute du physicien.

Porté par une mise en scène maîtrisée et une bande-son envoûtante signée Ludwig Göransson, Oppenheimer impressionne autant par son ambition que par sa sobriété. Le film mêle grand spectacle visuel et réflexion intime, avec des séquences marquantes comme le test Trinity – la première explosion nucléaire – filmé sans effets numériques pour un réalisme saisissant.

Cillian Murphy, qui incarne J. Robert Oppenheimer, livre une prestation exceptionnelle, et incarne avec intensité les contradictions de cet homme tourmenté. À ses côtés, Robert Downey Jr., dans le rôle de Lewis Strauss, et Emily Blunt, dans celui de Katherine Oppenheimer, apportent une profondeur supplémentaire à ce récit dramatique.

Sept Oscars et un succès phénoménal

Sorti en juillet 2023, Oppenheimer a rencontré un succès critique et public impressionnant. Avec plus de 950 millions de dollars récoltés au box-office mondial, le film a marqué l’année cinématographique et prouvé l’attrait toujours aussi fort des spectateurs pour le cinéma d’auteur ambitieux.

Lors de la 96ᵉ cérémonie des Oscars, Oppenheimer a triomphé avec sept récompenses majeures :

Meilleur film

Meilleur réalisateur pour Christopher Nolan

pour Christopher Nolan Meilleur acteur pour Cillian Murphy

pour Cillian Murphy Meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr.

pour Robert Downey Jr. Meilleure photographie

Meilleur montage

Meilleure musique originale

Ces distinctions viennent saluer un film qui marie avec brio l’histoire, la psychologie et la technique cinématographique.

L’arrivée d’Oppenheimer sur Netflix, le 21 décembre 2024, constitue un événement majeur pour tous ceux qui n’ont pas eu l’occasion de le voir en salles ou qui souhaitent le redécouvrir. Ce biopic hors norme, autant spectacle visuel qu’introspection, s’impose comme un incontournable pour les amateurs de grands films historiques et dramatiques.