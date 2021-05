Un fan de Marvel a recréé le casque d'Iron Man

Les fans de Marvel sont capables de faire de grandes choses. L'un d'entre eux vient de parvenir à créer une réplique du casque d'Iron Man qui se rapproche grandement du modèle original. Le résultat est vraiment impressionnant !

Iron Man, l'une des têtes d'affiche du MCU

Iron Man est sans conteste l'un des personnages les plus populaires du Marvel Cinematic Universe. On se rappelle, d'ailleurs, que c'est lui qui a lancé l'univers étendu. Le rôle est revenu en 2008 à Robert Downey Jr., un acteur connu depuis des années du paysage hollywoodien. Mais son arrivée dans le MCU va donner à sa carrière une nouvelle impulsion, le faisant entrer dans le cercle des superstars. Iron Man et Captain America ont été les deux figures majeures des trois premières phases de l'univers. C'est dire à quel point le studio va devoir être fort pour continuer de mener sa barque sans eux.

On ne vous fera pas l'affront de vous présenter Iron Man/Tony Stark, ni même de vous rappeler dans quelles conditions il a été évacué de l'univers. Maintenant, il ne reste qu'à attendre que sa succession soit mise en place. Une série Ironheart est en préparation pour Disney+, ainsi qu'une autre dédiée à War Machine.

Captain America : Civil War ©Marvel Studios

Un casque fidèle au modèle original

La marque Marvel draine dans le monde des fans par millions. Certains poussent leur dévouement plus loin que les autres, à l'image de cet internaute qui vient de révéler sur Reddit qu'il avait réussi à recréer le casque d'Iron Man. Comme dans les comics et les films, il peut s'ouvrir à l'avant et les yeux s'allument. Sa création est vraiment très proche du modèle d'origine, ce qui rend la prouesse assez impressionnante.

https://www.reddit.com/r/marvelstudios/comments/n4z3hu/been_working_on_this_for_a_while_i_wanted_a/?utm_content=title&utm_medium=post_embed&utm_name=b375cb61ece34b2c975264369e2a8f44&utm_source=embedly&utm_term=n4z3hu

Cet homme que l'on trouve sous le pseudo d'Abb_eliten explique que le casque est portable une fois qu'il est retiré du socle. À condition d'avoir la bonne taille de tête, car les dimensions ont été adaptées pour convenir aux matériaux électroniques employés. Plus loin dans le thread, on peut en apprendre plus sur sa conception. Pour parvenir à un tel résultat, il a fallu dans un premier temps concevoir l'ensemble avec une imprimante 3D, puis les mécanismes et circuits imprimés ont été ajoutés à l'intérieur afin de permettre l'ouverture.

Malgré ce que l'on peut penser, l'intéressé n'a pas dépensé beaucoup d'argent. De son propre aveu, la facture se situe entre 100 et 150 dollars (elle n'inclut pas le prix de l'imprimante) et c'est davantage du temps qui a été nécessaire pour effectuer des tests. Pour aller plus loin, une photo de l'intérieur du casque a été également dévoilée par son concepteur :