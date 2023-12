"Un film d'action" : Denis Villeneuve donne des informations sur Dune 2

Avant la sortie prochaine de "Dune 2", son réalisateur Denis Villeneuve s'est exprimé dans les colonnes de Total Film et a livré quelques nouvelles informations sur son nouveau film. Et selon lui, le spectacle sera plus que jamais au rendez-vous...

Une suite avec ses nouveautés

Pour son nouveau film Dune, deuxième partie, qui fait suite à Dune sorti en 2021, Denis Villeneuve a opéré quelques changements. Attendu le 28 février 2024 dans les salles, Dune 2 continuera le récit du destin de Paul Atréides (Timothée Chalamet), qui va se rallier à Chani (Zendaya) et aux Fremen et se venger de ceux qui ont tué sa famille. On sait qu'en plus des personnages ayant survécu aux événements du premier film, d'autres personnages de l'univers inventé par Frank Herbert font leur apparition. Le casting s'est donc enrichi d'actrices et d'acteurs de talent comme Florence Pugh, qui joue la princesse Irulan Corrino, Austin Butler dans le rôle de Feyd-Rautha, Léa Seydoux en Lady Margot Fenring ou encore Christopher Walken pour incarner l'empereur Shaddam IV Corrino.

Lady Margot Fenring (Léa Seydoux) - Dune, deuxième partie ©Warner Bros.

Dune 2 plus "musclé"

Si Dune 2 est la suite directe de Dune, il y a cependant un changement important qu'a tenu à évoquer Denis Villeneuve dans une interview à paraître pour Total Film. Le réalisateur québecquois a en effet expliqué que ce film était plus "musclé".

Le premier film était plus méditatif, plus contemplatif. On suivait un jeune homme qui découvrait une nouvelle planète, une nouvelle culture. Ce deuxième film... est plus un film d'action que la première partie. C'est plus musclé.

Plus musclé, et encore plus spectaculaire ? C'est ce que suggère Denis Villeneuve, expliquant que c'est pour cette raison qu'avec Greig Fraser, directeur de la photographie du film, Dune 2 a entièrement été tourné au format IMAX. Sûrement pas un caprice mais plutôt une nécessité, notamment pour réussir à mettre en scène de manière convaincante le moment où Paul chevauche un immense ver des sables. À ce sujet, le réalisateur déclare que "c'était de loin, une des scènes les plus complexes techniquement que j'ai dû faire dans ma carrière".

Denis Villeneuve et ses équipes emblent ainsi avoir poussé les curseurs au maximum, dans l'idée de faire encore mieux que Dune. La promesse est belle, et le défi immense, puisque Dune a été un succès critique et commercial lors de sa sortie, et qu'il a été récompensé d'une pluie de distinctions, dont 6 Oscars en 2022 : Meilleurs effets visuels, Meilleure musique de film, Meilleure photographie, Meilleur montage, Meilleurs décors et Meilleur mixage son.