Un film musical sur Lionel Richie est en préparation chez Disney

Les comédies musicales sont revenues à la mode avec les succès de "Bohemian Rhapsody" et "Rocketman". Le répertoire de Lionel Richie intéresse Disney, qui travaille sur un film reprenant plusieurs titres dans la veine de "Mamma Mia". Le mythique "Hello" risque de retourner sur les ondes !

Préparez-vous à replonger dans les classiques des années 80 signés Lionel Richie ! La star à qui l'on doit des tubes comme You Are, My Love, Hello ou encore All Night Long (All Night) va s'offrir un retour en trombe avec un film musical qui reprendra plusieurs titres de son répertoire.

All Night Long : le nouveau Mamma Mia ?

Le projet titré pour le moment All Night Long en référence à l'un de ses classiques est en développement chez Disney pour une sortie sur grand écran. Variety rapporte que Pete Chiarelli (Crazy Rich Asians) a été engagé pour signer le scénario. Rien n'est encore connu sur l'intrigue mais il ne devrait pas s'agir d'un biopic comme peuvent l'être Bohemian Rhapsodyy et Rocketman. L'exercice s'apparente ici plus à ce qu'on a vu avec Yesterday et Mamma Mia !. C'est-à-dire un film qui laisse la part belle à la musique en la mettant au service d'un scénario original. Le développement de ce film est encore à un stade peu avancé, avec Lionel Richie impliqué comme producteur.

Les films musicaux reviennent à la mode !

Genre compliqué à aborder, le musical revient carrément à la mode. Les 903 millions de dollars remportés au box-office par Bohemian Rhapsody y sont pour quelque chose dans cette envie des studios de s'attaquer à des figures mythiques de l'industrie musicale. On n'en a pas encore terminé, d'ailleurs ! Dans les prochains mois et les prochaines années, nous allons découvrir Stardust sur David Bowie, Respect sur Aretha Franklin et on a appris en avril dernier que I Wanna Dance with Somebody allait s'occuper de la vie d'une autre légende, Whitney Houston.

Lionel Richie a connu les hautes sphères du succès dans les années 80, avec des albums devenus cultes instantanément. Ce film musical va relancer une vraie hype autour de certains morceaux anthologiques. Disney saura trouver la recette pour créer un engouement qui dépassera allègrement le cadre du cinéma. On s'imagine déjà que certaines mélodies vont revenir à nos oreilles, pour le plus grand plaisir des nostalgiques de l'époque où Lionel Richie était au sommet.