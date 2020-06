Un film sur Bigfoot adapté d'un livre de l'auteur de World War Z

Legendary Pictures continue avec les monstres mythiques et s'attaque maintenant au Bigfoot. Un projet sur le sujet est en préparation, sous la forme d'une adaptation d'un livre de Max Brooks, l'auteur de "World War Z". Préparez-vous à partir chasser une véritable légende.

Bigfoot prépare son arrivée au cinéma

Est-ce que Bigfoot existe ? Comme le monstre du Loch Ness, on a entendu de nombreux récits sur le sujet mais leur existence n'a jamais été avérée. Max Brooks, à qui on doit déjà le roman World War Z, vient de concocter un récit sur le Bigfoot avec Devolution : A Firsthand Account of the Rainier Sasquatch Massacre. The Hollywood Reporter explique que Legendary a directement flairé le bon coup et vient de décrocher les droits alors que l'ouvrage n'est disponible que depuis quelques jours. Il y est question dedans de la communauté du Mont Rainier, en proie à des attaques du Sasquatch (un autre nom donné au Bigfoot du côté du Canada). La narration se déroule à travers le regard d'une habitante en particulier, spectatrice de ces étranges événements. Devolution serait à la fois un pur survival, en même temps qu'un "conte sanglant" contenant une part d'approche scientifique pour découvrir la vérité.

Comme l'explique le média américain, Max Brooks a d'abord travaillé sur le développement de ce concept avec le studio mais il a ensuite décidé de s'attaquer au livre. Le résultat est donc le même dans tous les cas. Legendary continue de déclarer son intérêt pour les monstres, après le lancement de son Monsterverse avec Godzilla et King Kong comme principaux protagonistes.

Une légende urbaine avant tout

Jusqu'à ce jour, aucune preuve concrète de l'existence du Bigfoot n'a pu être rapportée. Les scientifiques et chercheurs restent dubitatifs sur ce cas, qui a l'air d'être purement et simplement une légende urbaine traversant les âges. Si certains déclarent l'avoir vu, on est plus dans de l'affabulation ou du canular. Néanmoins, la bête conserve son pouvoir d'attraction. Ou, plutôt, les bêtes ! Car on parle davantage d'un peuple, qui serait en train de mener sa vie à l'abri des regards, dans des territoires sauvages inexploités par l'homme. Dans l'imaginaire collectif, les membres de cette espèce seraient très grands, avec des poils et d'immenses pieds pouvant laisser des traces impressionnantes sur le sol. Par nature, elles sont décrites comme méchantes, mais rien ne prouve que c'est fondamentalement le cas. Dans le cas du livre de Max Brooks, le titre annonce explicitement un massacre, ce qui laisse penser que les bestioles vont terroriser les hommes.