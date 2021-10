Un film sur la création du parc Disneyland est en préparation

Disney n'en finit plus de faire tourner les têtes. Après les attractions du parc qui ont inspiré des films, voilà qu'un film sur la création du parc Disneyland lui-même pourrait voir le jour.

Disneyland : It's a small world !

Walt Disney ne fut pas qu'un réalisateur et un bâtisseur d'empire de génie. L'artiste était également un grand rêveur qui souhaitait voir un parc dans lequel petits et grands pourraient s'amuser ensemble. C'est ainsi qu'au début des années 50, il travaille à la construction d'un parc enchanté qu'il fait construire dans une plantation d'oranges perdue de la zone californienne.

Pour mettre en œuvre son ambition folle, Walt Disney emboîte le pas au personnage de John Hammond dans Jurassic Park : il dépense sans compter. En effet, pour obtenir des financements, il vend son assurance-vie et sa maison de vacances. Il demande même de l'aide à la chaîne ABC qui acceptera… à la condition d'une signature portant sur le contrat d'une future série télévisée célèbre : Zorro. Après un coût faramineux de 17 millions de dollars, le parc Disney ouvre officiellement ses portes le 17 juillet 1955. Avec le triomphe qu'on lui connaît.

Décrit comme "l'endroit le plus heureux au monde", Disneyland est devenu aujourd'hui une enseigne incontournable. En effet, non seulement le parc de Los Angeles a donné lieu à de nombreuses duplications à travers le monde (Disneyland Paris, Tokyo Disneyland, Shanghaï Disneyland etc..) mais ses attractions sont devenues extrêmement populaires. Ainsi, que serait le Parc sans sa croisière It's a Small World, ses montagnes russes Space Mountain ou bien encore sa Maison Hantée ? Sans oublier que certaines ont donné lieu à des films tels que la saga Pirates des Caraïbes, Tomorrowland, Jungle Cruise et prochainement La Tour de la Terreur.

Carrefour ultime des plus grands films d'animation Disney et Pixar, le parc Disney réunit chaque année des millions de personnes. Cela méritait bien un film, non ?

Un film sur Disney à voir sur Disney+

L'égocentrisme est donc de sortie pour la société de Mickey puisque le film sera produit par Disney lui-même, et diffusé sur Disney +. Le long-métrage sera un biopic qui se focalisera sur Walt Disney, et son parcours pour pouvoir construire ce parc. À noter d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que le créateur de l'empire Disney est à l'honneur dans un film. On se souvient notamment de Dans l'ombre de Mary qui retraçait les coulisses du film Mary Poppins, et dont le personnage de Walt était incarné par Tom Hanks.

En ce qui concerne l'équipe technique en charge du film, ce sera le réalisateur David Gordon Green qui sera le metteur en scène. Un choix qui promet peut-être un long-métrage noir et amer, quand on sait que le réalisateur est connu pour avoir ressuscité la franchise Halloween. Quant au scénario, il sera écrit par Evan Spiliotopoulos qui s'était déjà occupé de l'écriture d'un film Disney : La Belle et la Bête version live action en 2017.

Disneyland

Ce biopic pourrait, en tout cas, être un bon complément à la série de documentaires que dévoile actuellement Disney sur sa plate-forme. En effet, on y découvre les secrets et les coulisses des attractions les plus populaires du parc. L'objectif étant de toujours attirer la curiosité et l'admiration de son public. On a maintenant hâte de connaître le casting du futur film.