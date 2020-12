Un flic à la maternelle a 30 ans : découvrez des anecdotes du film avec Arnold Schwarzenegger

"Un flic à la maternelle" est une comédie qui surprend avec la présence d'Arnold Schwarzenegger au casting. Pour fêter les 30 ans du film, on vous dévoile trois anecdotes de tournage.

Un flic à la maternelle : un Autrichien dans un jeu de kids

Dans les années 80, Arnold Schwarzenegger est apparu dans plusieurs films d'action mythiques de l'époque comme Conan le barbare, Commando, et Terminator. Souhaitant élargir ses possibilités de jeu, il fait un premier pas vers la comédie en 1988 avec Jumeaux d’Ivan Reitman (SOS Fantômes, Six jours sept nuits). Quand le projet Un flic à la maternelle est lancé en production, Schwarzenegger se voit finalement offrir le rôle qu'il accepte. L'acteur insiste alors pour imposer Reitman avec qui il a adoré travailler et qu'il retrouvera une troisième fois en 1994 sur Junior.

Le film raconte comment l'inspecteur John Kimble (Schwarzenegger) et sa nouvelle partenaire Phoebe O'Hara (Pamela Reed) partent en mission dans la ville d'Astoria, dans l'Oregon après avoir arrêté le baron de la drogue Cullen Crisp (Richard Tyson). Ils doivent maintenant retrouver Rachel (Penelope Ann Miller), l'ex-épouse de Cullen et leur enfant. Pour cela, Phoebe doit infiltrer l'école élémentaire, mais elle tombe malade. Kimble doit donc la remplacer dans un rôle de professeur d'une classe de maternelle. Mais s'il est doué pour arrêter des malfrats et se battre contre les brutes, il n'a absolument aucune idée et qualité pour s'occuper d'une classe d'enfants. Sa mission tourne rapidement au cauchemar.

Un flic à la maternelle ©Universal Pictures

Si le personnage de Schwarzenegger galère dans le film face aux petites têtes blondes, ce fut également le cas de Reitman sur le tournage. Dès le premier jour, il est en sueur, le regard perdu et à la limite de l'extinction de voix. Il savait que tourner avec des enfants serait compliqué, mais pas à ce point ! Il développe alors ce qu'il appelle "les cinq règles Reitman du cinéma" qu'il demande aux petits acteurs de suivre : écoutez, agissez naturellement, connaissez votre personnage, ne regardez pas la caméra, et restez disciplinés. Malgré cette mise au point, l'expérience du réalisateur sur Un flic à la maternelle fut une des plus compliquées de sa carrière. La récompense ? Des recettes de 201 millions de dollars pour un budget de 15 millions.

Le film préféré d'Arnold

Si le tournage fut un cauchemar pour Reitman, les mots bienveillants de Schwarzenegger sur le film ont probablement dû lui réchauffer le cœur. L'acteur a en effet plusieurs fois confié que Un flic à la maternelle était son long-métrage préféré de sa riche filmographie. Il a même qualifié le réalisateur de "brillant" et trouva son expérience auprès des enfants très enrichissante. Invité en 2015 du Late Late Show de James Corden, il confirma que ce film était bien son favori. Sous les gros muscles, il y a également un grand cœur.

Un flic à la maternelle ©Universal Pictures

Never say die !

Le film a vraiment été tourné à Astoria dans l'Oregon, là où est censée se dérouler son intrigue. Autre connexion avec un film qui met en vedette des enfants, l'école où le tournage a eu lieu se situe à quelques blocs de la maison des Goonies. La plupart des enfants présents dans le film n'étaient d'ailleurs pas comédiens mais vivaient simplement dans la ville. Certains ont tout de même eu de vraies carrières après le film comme Odette Annable, vue dans Cloverfield et Supergirl et Adam Wylie qui incarnait Brad Langford dans Gilmore Girls.

Le Fils caché

Autre enfant présent dans le film devenu star, mais pas comme comédien, notons la présence dans Un flic à la maternelle de Jason Reitman, fils d'Ivan Reitman et réalisateur de Juno, In the Air et Young Adult. Il joue le rôle d'un petit garçon qui profite du chahut pour embrasser une de ses camarades. C'était son premier baiser dans la vie.