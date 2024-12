Un Game of Thrones à la française ? Après Monte-Cristo, ce nouveau projet historique s'annonce énorme

Après le succès des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo, Dimitri Rassam s’attaque à une nouvelle saga historique d’envergure : Les Rois Maudits. Inspirée des romans de Maurice Druon, cette fresque ambitieuse, composée de sept films, promet une épopée digne de Game of Thrones.

Les Rois Maudits : un projet colossal pour le cinéma

Dimitri Rassam, producteur à succès, prépare un nouveau défi cinématographique : adapter la saga Les Rois Maudits, véritable pilier de la littérature française. Vingt ans après sa dernière adaptation télévisée, cette fresque historique va prendre vie sur grand écran à travers sept longs métrages. Le premier volet devrait entrer en tournage en 2026, avec un budget annoncé oscillant entre 20 et 80 millions d’euros par film, selon les informations de Variety via AlloCiné.

Pour cette nouvelle aventure, Dimitri Rassam s’entoure du duo Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, déjà à l'œuvre sur Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo. Avec ce projet, Rassam ambitionne de raconter des histoires universelles puisées dans le riche patrimoine européen :

Il y a un trésor d’histoires dans le patrimoine européen, et on peut les raconter depuis l’Europe,

explique-t-il au Figaro.

Pour financer cette saga, le producteur a créé Yapluka, un fonds européen dédié aux grandes productions internationales. Le projet a déjà levé plusieurs dizaines de millions d’euros, soutenu par des partenaires prestigieux comme Pathé, M6 et CMA Médias, qui signe ici sa première incursion dans le cinéma.

Avec Les Rois Maudits, Dimitri Rassam ambitionne de proposer un spectacle cinématographique à la fois fidèle aux romans de Maurice Druon et capable de rivaliser avec les grandes fresques historiques internationales.

Les Rois Maudits : une saga littéraire qui a inspiré Game of Thrones

Les Rois Maudits est une série de sept romans écrits par Maurice Druon entre 1955 et 1977. Inspirée d’événements historiques réels, la saga raconte le déclin de la dynastie des Capétiens, maudite selon la légende par le dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay, brûlé vif sous le règne de Philippe le Bel.

L’histoire s’ouvre sur la fin du règne de Philippe le Bel, surnommé "le Roi de fer", et s’étend sur plusieurs décennies marquées par les rivalités politiques, les complots et les luttes pour le trône de France. En quarante ans, pas moins de sept rois se succèdent, tandis que des prétendants, comme Édouard III d’Angleterre, entrent dans la danse, annonçant ce qui deviendra la Guerre de Cent Ans.

Si ce récit résonne avec autant de puissance, c’est parce qu’il mêle des éléments dramatiques et épiques, faisant la part belle aux manigances politiques, aux trahisons et aux destins tragiques. Cette fresque historique a marqué des générations de lecteurs et a même inspiré George R.R. Martin pour l’écriture de sa célèbre saga Game of Thrones. L’auteur américain a lui-même déclaré que Les Rois Maudits étaient "l’équivalent historique de ce que je cherchais à créer avec Westeros".