Un homme en colère : Jason Statham s'énerve dans la première bande-annonce

Guy Ritchie retrouve Jason Statham pour "Un homme en colère", son nouveau film d'action qui est tiré d'un film français. La première bande-annonce vient de sortir avec, au programme, de la castagne et le ton si cher au metteur en scène.

Un homme en colère : Jason Statham revient devant la caméra de Guy Ritchie

S'ils se sont suivis pendant un bout de temps, le réalisateur Guy Ritchie et l'acteur Jason Statham n'ont plus tourné ensemble depuis des années. Une situation regrettable pour les fans de l'un ou de l'autre tant ils avaient l'air d'être sur la même longueur d'onde. Il aura donc fallu attendre plus de 15 ans pour les revoir travailler ensemble. L'événement interviendra prochainement, le 7 mai 2021 aux USA, avec le long-métrage Un homme en colère. Un titre qui annonce déjà que l'acteur va zigouiller tout le monde sans vergogne.

Le scénario se déroule à Los Angeles. Le responsable d'une entreprise de transport de fonds décide d'engager dans ses rangs un homme surnommé H. Un renfort qui n'est pas de trop en ces temps où les braquages sont courants dans la ville. Les employés déjà en place n'arrivent pas à cerner cette recrue mystérieuse. Ils vont devoir lui faire confiance pour lutter contre cette menace imprévisible qui peut frapper lors des trajets.

H (Jason Statham) - Un homme en colère ©Metropolitan FilmExport

Le remake d'un film français

Le pitch vous dit quelque chose ? C'est normal car Un homme en colère est un remake de Le Convoyeur, polar sec de Nicolas Boukhrief sorti en 2004. La version française était menée par Albert Dupontel, un acteur loin d'avoir le profil de Jason Statham. Le reste du casting est composé de Holt McCallany, Scott Eastwood, Jeffrey Donovan, Laz Alonso, Josh Hartnett, Niamh Algar et le rappeur Post Malone.

Cette relecture risque de lorgner plus vers l'action débridée que l'original et on n'en attend pas moins de Guy Ritchie. Une prévision qui se confirme avec la première bande-annonce d'Un homme en colère. Comme attendu, le metteur en scène ne fait pas dans la dentelle et Jason Statham se montre à l'aise dans un rôle musclé. Dommage cependant que cet aperçu révèle les motivations du héros. Une promotion qui évacue ce point aurait été plus appréciable mais nous sommes habitués à en voir trop dans les trailers.

La situation des salles étant encore trop incertaine chez nous, aucune date n'est précisée