Un homme idéal, Boîte noire : avez-vous remarqué ce détail concernant le personnage de Pierre Niney ?

"Boîte noire" est la deuxième collaboration entre le réalisateur Yann Gozlan et l'acteur Pierre Niney, après "Un homme idéal" sorti en 2015. Deux thrillers aux intrigues très différentes, mais entre lesquels Yann Gozlan a établi un lien amusant, à l'aide de son personnage principal.

Pierre Niney et Yann Gozlan, une équipe qui gagne

En 2015, Yann Gozlan réalise Un homme idéal, un thriller qui entraîne le spectateur dans une histoire d'imposture littéraire haletante. Pour son deuxième long-métrage, le réalisateur s'offre un casting brillant, avec notamment Pierre Niney, Ana Girardot et André Marcon. Pierre Niney y incarne un jeune écrivain, Mathieu Vasseur, qui ne parvient pas à se faire publier. Un jour, alors qu'il subvient à ses besoins en tant que déménageur, il tombe sur un manuscrit dont l'auteur vient de décéder. Il s'approprie ce manuscrit en changeant le titre et en le signant de son nom.

Le roman est un succès, ce qui ouvre au jeune écrivain les portes de la gloire, de la reconnaissance et de l'amour. Mais trois ans plus tard, un homme qui connaissait le véritable auteur du roman entreprend de le faire chanter, entraînant alors des événements dramatiques.

Mathieu Vasseur (Pierre Niney) - Un homme idéal ©Mars Films

Avec plus 670 000 entrées en France, Un homme idéal est un joli succès, qui confirme à nouveau le talent de Pierre Niney et révèle celui de Yann Gozlan. Après Burn out sorti en 2017, où cette fois-ci le réalisateur dirigeait François Civil, il retrouve en 2019 Pierre Niney pour le tournage de Boîte noire, qui sort en salles en septembre 2021. Ce nouveau thriller reçoit des critiques élogieuses, passe la barre du million d'entrées, reçoit les prix du public du Festival du Film Policier de Reims et du Festival du Film Francophone d'Angoulême, ainsi que plusieurs nominations aux César 2022.

Dans Boîte noire, Pierre Niney incarne un acousticien du BEA qui enquête sur un crash aérien, obsédé par découvrir la vérité au point de mettre en danger sa santé mentale... Peu de rapport a priori avec l'intrigue d'Un Homme idéal, mais pourtant les deux personnages ont un point commun important.

Mathieu Vasseur, un seul et même personnage ?

C'est paradoxal, mais plus c'est gros et plus ça passe, et c'est quand on a l'évidence sous le nez qu'on la voit le moins. En effet, dans Un homme idéal comme dans Boîte noire, le personnage incarné par Pierre Niney porte exactement le même nom : Mathieu Vasseur. Il arrive que d'un film à l'autre, tous genres confondus, un personnage porte le même nom qu'un autre. C'est très souvent une coïncidence, ça peut être parfois un clin d'oeil. Mais il est extrêmement rare qu'un même réalisateur donne le même nom à un personnage principal de deux films bien distincts, encore plus si l'acteur qui le joue est le même !

Mathieu Vasseur (Pierre Niney) - Boîte noire ©StudioCanal

On ne peut pas suspecter Yann Gozlan, étant donné le soin qu'il apporte à son écriture et à sa réalisation, d'avoir fait preuve de paresse en attribuant le même prénom et nom de famille à son personnage. On peut donc émettre l'hypothèse sérieuse que c'est une manière délibérée de construire un personnage masculin aux multiples facettes, qui a le don de se mettre dans des situations compliquées, pris dans une confusion entre la réalité et la fiction, et avec une légère tendance à la paranoïa.

Pierre Niney a ainsi déjà été deux fois Mathieu Vasseur pour Yann Gozlan, on peut donc dire qu'on connaît très certainement le nom du futur personnage incarné par l'acteur, s'ils se retrouvent une troisième fois pour un nouveau film !