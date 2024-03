Ce soir à la TV : impossible de ne pas pleurer à la fin de ce film avec Anne Hathaway

En 2011, Anne Hathaway est à l'affiche du film "Un Jour", adapté du roman éponyme de David Nicholls. Un film à la fin déchirante et brutale qui est à (re)voir ce soir sur 6ter. Cette année, le roman a eu droit à une nouvelle adaptation en série sur Netflix.

Anne Hathaway dans un drame déchirant

En 2011, Anne Hathaway et Jim Sturgess sont à l'affiche du film Un Jour, réalisé par Lone Scherfig. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman éponyme de David Nicholls paru en 2009.

L'histoire suit Emma et Dexter, qui se rencontrent pour la première fois le jour de leur cérémonie de remise des diplômes universitaires le 15 juillet 1988. Ils passent la nuit ensemble et, bien que leurs chemins prennent différentes directions, ils continuent de se retrouver le même jour chaque année pendant les 20 années suivantes. Ils ne se mettent jamais officiellement en couple et se marient chacun de leur côté, mais on devine ce qu'ils éprouvent l'un pour l'autre au fil des années qui défilent.

Le film explore leur relation complexe, les hauts et les bas de leurs vies personnelles et professionnelles, et la manière dont ils se soutiennent mutuellement à travers différentes épreuves. Le récit est structuré autour de cette journée annuelle, le 15 juillet, montrant comment leur relation et leurs vies évoluent au fil des années.

La fin tragique de Un Jour n'a pas manqué de bouleverser les spectateurs. Elle met en exergue les choix de vie, les malentendus, et les moments d'intimité manquée entre Emma et Dexter, qui prennent une nouvelle dimension à la lumière de cette fin, faisant écho au regret universel des "et si" qui parsèment nos vies.

Après le film, la série Netflix

Après ce film, le roman de David Nicholls a également été adapté en série cette année par Netflix, et a connu un grand succès à travers le monde. Dans les rôles d'Emma et Dexter, on retrouvait les comédiens Ambika Mod et Leo Woodall. Si l'histoire restait similaire, la format sériel a permis d'entrer plus en profondeur dans cette relation complexe, et ainsi de s'attacher davantage aux personnages. Encore une fois, la fin tragique de leur histoire n'a laissé personne indifférent.