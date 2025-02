Un jour sans fin : combien de temps Bill Murray est resté bloqué dans la boucle temporelle ?

En 1993, le cinéaste Harold Ramis réalise l'un des films les plus emblématiques de sa carrière : "Un jour sans fin". L'histoire, vous la connaissez sans doute, raconte comment un homme se retrouve bloqué dans une boucle temporelle à revivre encore et toujours la même journée. Mais au fait, combien de temps Bill Murray est-il resté bloqué dans cette boucle ?

Un jour sans fin : un classique de la comédie américaine

En 1993, l'acteur Bill Murray et le réalisateur Harold Ramis s'associent pour proposer une comédie vouée à devenir culte : Un jour sans fin. Les deux hommes sont amis depuis plusieurs années, et ont déjà travaillé ensemble par le passé, notamment sur les deux films S.O.S. Fantômes. Harold Ramis a alors une nouvelle idée : bloquer Bill Murray dans une boucle temporelle dans laquelle il revit toujours la même journée. Bill Murray incarne alors le journaliste Phil Connors, en déplacement dans la bourgade de Punxsutawney, pour couvrir une fête locale : le Jour de la marmotte.

Un jour sans fin ©Columbia Pictures

Également porté par Andie MacDowell, Un jour sans fin devient rapidement un classique de la comédie américaine. Le long-métrage rapporte même plus de 71 millions de dollars au box-office. Malheureusement, l’œuvre est source de tension entre Bill Murray et Harold Ramis. Les deux artistes rencontrent de nombreux désaccords créatifs, et se quittent fâchés à la fin du tournage. Ils ne se sont réconciliés que bien plus tard, quelque temps avant le décès de Harold Ramis (en 2014).

33 ans dans la même journée

Si on sait que Bill Murray revit encore et encore la journée de la marmotte, il est très difficile de connaître le temps exact durant lequel il est resté coincé dans cette boucle temporelle. Au fil des années, de nombreux fans ont essayé de déterminer ce laps de temps pendant lequel Bill Murray est bloqué dans Un jour sans fin. Pour cela, ils se sont notamment basés sur les hobbies du personnage, sur son état mental, et sur n'importe quel indice laissé par Harold Ramis dans le film. Par exemple, ils se sont arrêtés sur le temps réellement nécessaire pour apprendre à jouer du piano comme le fait le personnage dans le film. Ils ont également étudié la sculpture sur glace créée par Phil Connors.

Phil Connors (Bill Murray) - Un jour sans fin ©Columbia Pictures

Finalement, en se basant sur ces éléments de Un jour sans fin, le média WhatCulture a fait un calcul approximatif. Apparemment, le personnage de Bill Murray serait resté coincé 12 395 jours dans la boucle temporelle. Soit 33 ans et 350 jours. Et effectivement, notre héros a dû trouver le temps long. Cette information remet également en perspective le film. Présentée comme une comédie, l’œuvre se dévoile alors sous un jour beaucoup plus dramatique. Le personnage de Bill Murray a certainement vécu l'enfer, et le fait de revivre presque 34 ans la même journée est un supplice affreux qu'on ne souhaite à personne...