Un long dimanche de fiançailles : une scène du film avait fait polémique

Dans "Un long dimanche de fiançailles" de Jean-Pierre Jeunet, Audrey Tautou et Gaspard Ulliel se donnent la réplique sur fond de Première Guerre mondiale. Le film, récompensé de cinq César, a pourtant fait polémique en Corse. On vous explique pourquoi.

Un long dimanche de fiançailles : Mathilde aime Manech

Sorti dans les salles en octobre 2004, Un long dimanche de fiançailles signe les retrouvailles entre Jean-Pierre Jeunet et Audrey Tautou, trois ans après le succès d'Amélie Poulain. Cette fois-ci, cette dernière incarne Mathilde, une jeune femme persuadée que son fiancé, Manech (Gaspard Ulliel) parti au front deux ans plus tôt et annoncé mort, est toujours en vie. Seule contre tous, elle va mener sa propre enquête et suivre son intuition pour le retrouver.

Un long dimanche de fiançailles © Warner Bros

Le film a remporté cinq César en 2005. Meilleurs costumes, meilleure photo, meilleurs décors, et surtout meilleure actrice dans un second rôle pour Marion Cotillard, et meilleur espoir masculin pour Gaspard Ulliel. Le regretté acteur qui nous a quittés tragiquement ce 19 janvier 2022, crevait l'écran dans le rôle du bouleversant Manech.

Une scène a fait polémique au moment de la sortie

Mais le film n'a pas été du goût de tous. En effet, dans la séquence du no man's land, un des soldats condamnés à mort, Ange Bassignano, décide de se rendre aux Allemands et crie "Pitié, je ne suis pas Français, je suis Corse, j'ai rien contre les Allemands !".

Une réplique qui a créé une véritable polémique sur l'île de beauté. Ainsi, plusieurs associations corses ont protesté contre ce personnage dépeint comme un lâche. Elles rappelaient que dans le roman dont est adapté le film, ce dernier n'est pas Corse mais marseillais et que sa présence revenait à "cracher sur le peuple Corse". Suite à cette polémique, Un long dimanche de fiançailles a même été retiré des salles de l'île.

De son côté, Jean-Pierre Jeunet avait déclaré n'avoir voulu blesser personne, et qu'il ne s'agissait que d'humour, bien qu'un peu cliché.

La scène en question est à (re)découvrir ci-dessous :