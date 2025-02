Un moment d'égarement : que devient Lola Le Lann (Louna) ?

Véritable révélation du film "Un moment d'égarement" de Jean-François Richet, que devient la jeune actrice Lola Le Lann qui interprétait le rôle de Louna, qui tombait amoureuse du personnage joué par Vincent Cassel ?

Un moment d'égarement par Jean-François Richet

En juin 2015, Jean-François Richet met en scène Un moment d'égarement, le remake du film éponyme de Claude Berri sorti en 1971. Au casting, on retrouve Vincent Cassel, acteur phare du réalisateur depuis L'Instinct de mort, et François Cluzet. Pour incarner leurs filles respectives, c'est les jeunes comédiennes Alice Isaaz et Lola Le Lann qui ont été choisies. Si la première avait déjà une solide expérience au cinéma, ça n'était pas le cas pour la deuxième, qui se retrouvait pour la première fois sur un plateau de tournage.

Co-écrit par Lisa Azuelos, le film met en scène deux amis de longue date, Antoine et Laurent, qui décident de passer leurs vacances d'été en Corse ensemble avec leurs deux filles, Louna et Marie. Le séjour prend une tournure inattendue lorsque Louna tombe amoureuse de Laurent, le père de Marie.

Un moment d'égarement © La Petite Reine

Lola Le Lann, révélation du film

Comme dit précédemment, Un moment d'égarement est la première expérience de Lola Le Lann au cinéma. Elle a été choisie parmi 700 autres comédiennes par le réalisateur, qui l'a ensuite faite travailler avec plusieurs coaches, pour qu'elle apprenne comment agir sur un plateau de tournage. Suite à cette première expérience concluante, la jeune comédienne a souhaité poursuivre sur cette voie.

Après le film de Jean-François Richet, on a ainsi pu la voir dans les films Bluebird de Jérémie Guez ou encore Versus de François Valla. Elle est également apparue dans les séries Aux Animaux la guerre, et Astrid et Raphaëlle. Elle a aussi participé au court-métrage Le mur des morts d'Eugène Green (disponible sur Arte).

En février 2023, elle était à l'affiche de la saison 2 de la série Braqueurs diffusée sur Netflix et réalisée par Julien Leclercq. Plus tard dans l'année, on l'a ensuite retrouvée dans la série Killer Coaster sur Prime Vidéo aux côtés d'Alexandra Lamy, Audrey Lamy et Chloé Jouannet.

Le 23 avril prochain, elle sera à l'affiche du thriller français Le Domaine réalisé par Giovanni Aloi aux côtés de Félix Lefebvre.

Parallèlement à ses activités de comédienne, Lola Le Lann est aussi une musicienne accomplie. Pianiste depuis de longues années, elle a également sorti deux EPs en 2020 et 2021 intitulés Glaz et Odeur PMU.