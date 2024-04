Un monde parfait : que devient le petit garçon du film avec Clint Eastwood et Kevin Costner ?

Ce soir Arte diffuse "Un monde parfait", un superbe drame avec Clint Eastwood et Kevin Costner. On y trouve également le jeune T.J. Lowther, qui interprète l'enfant qui se lie d'amitié avec un évadé de prison.

Un monde parfait : du grand Clint Eastwood

Après le succès d'Impitoyable (1992), récompensé notamment des Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur, Clint Eastwood a vite enchaîné avec le très beau Un monde parfait (1993). Écrit par John Lee Hancock, le long-métrage devait d'abord être mis en scène par Steven Spielberg. Mais finalement occupé avec Jurassic Park (1993), le projet est revenu à l'interprète de l'Inspecteur Harry. Dedans, le cinéaste se donne aussi un rôle, celui du Texas Ranger Red Garnett. Le rôle principal revient lui à Kevin Costner qui incarne ici un personnage complexe avec des zones grises.

Celui de Robert « Butch » Haynes, un prisonnier qui, en 1963, s'évade de la prison d'Huntsville au Texas avec Terry Pugh (Keith Szarabajka). Durant leur cavale, le duo décide d'enlever un jeune garçon nommé Phillip. Rapidement, un conflit éclate entre Butch et Terry, et le premier se retrouve finalement seul avec l'enfant. Durant leur road trip, l'évadé et Phillip vont se lier d'amitié tandis que la police le pourchasse intensément en pensant que le jeune garçon est en danger.

Kevin Costner - T.J. Lowther - Un monde parfait ©Warner Bros.

Avec Un monde parfait, Clint Eastwood livre ainsi un énième grand drame, captivant et émouvant. Tout l'intérêt vient de la capacité du réalisateur à nous faire nous attacher au criminel Butch. Pour cela, la présence de Kevin Costner est primordial tant l'acteur offre une performance pleine de nuances.

Le meilleur film de 1993

À sa sortie, Un monde parfait a été bien accueilli, autant par la presse que le public, et est toujours considéré comme une œuvre remarquable. Sur l'agrégateur Rotten Tomatoes, le film obtient ainsi 78% d'avis positif de la part de la presse, et 84% pour le public. De plus, en 1993, le prestigieux magazine Les Cahiers du cinéma l'avait placé en première place de son top 10 de l'année. Le film était alors considéré comme le meilleur film de l'année par le média français devant, entre autres, Bad Lieutenant d'Abel Ferrara (9e), Smoking/No Smoking d'Alain Resnais (4e) ou encore Val Abraham de Manoel de Oliveira (2e).

Que devient T.J. Lowther ?

Un monde parfait n'a par contre pas été retenu lors des prestigieuses cérémonies de récompenses comme les Oscars. À la place, le film de Clint Eastwood a affiché une très bonne rentabilité puisqu'avec son budget d'environ 30 millions de dollars, le long-métrage a engrangé 135 millions de dollars de recettes à travers le monde. Soit le plus gros succès de T.J. Lowther, qui interprète le jeune Phillip. En effet, âgé de 7 ans à la sortie du long-métrage, le garçon n'a pas eu une immense carrière par la suite. Un monde parfait était son troisième rôle dans un film, et il est ensuite apparu dans plusieurs téléfilms et des épisodes de série.

S'il a tout de même participé au film Mad Love (1995), T.J. Lowther n'a pas eu beaucoup de proposition en grandissant. Son dernier rôle étant celui du Dr. Hank McKee dans un épisode de Grey's Anatomy en 2009. Diplômé de l'Université de Californie en Sud en 2008, il vit désormais loin du star system et mène une vie normale.