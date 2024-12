Un nouveau film La Momie est en préparation et il a des sacrés arguments

La société de Jason Blum et son réalisateur veulent faire mieux que la version ratée La Momie de 2017 pourtant avec Tom Cruise au casting. Le duo annonce du lourd pour ce remake.

Le remake d’un classique du genre par le réalisateur de Evil Dead Rise

On le croyait abandonné pour de bon après l’échec du film de 2017, La Momie, avec Tom Cruise. Mais il ne faut jamais enterrer un film ou une idée trop vite à Hollywood. Cette semaine, The Hollywood Reporter nous informe qu’une nouvelle version, pour l’instant intitulée The Mummy, va voir le jour.

L’écriture du scénario et la réalisation ont été confiés à Lee Cronin qui s’est fait un nom grâce à Evil Dead Rise en 2023. Le cinquième volet de la célèbre franchise d’horreur créée par Sam Raimi a connu un surprenant succès public et critique à travers le monde. Il a engrangé 147 millions de dollars à l’international pour un budget modeste de 14 millions de dollars seulement.

Face à un tel succès, Blumhouse (qui a récemment sorti Speak No Evil) et Atomic Monster ont décidé de lui confier les rênes de The Mummy. Avec une question que tous les fans de La Momie (1999) se posent : Brendan Fraser et Rachel Weisz seront-ils de la partie ?

La Momie de Blumhouse, une version très effrayante

Sur X (anciennement Twitter), la maison de production de Jason Blum a partagé la nouvelle dans un court teaser dévoilant le titre du script, accompagné du message suivant : « Une chose terrifiante sera libérée en 2026 ».

On peut ainsi se demander en quoi la version de Lee Cronin sera différente de celle de Tom Cruise et Alex Kurtzman. Ce reboot avait été lancé par Universal dans l’optique de créer un Dark Universe remettant au goût du jour les films du Universal Classic Monsters des années 1930. Ainsi, et en cas de réussite au box-office, La Momie aurait été le premier galon d’une franchise avec d’autres films sur l’Homme Invisible, Frankenstein, le Docteur Jekyll ou le Loup-Garou. Pour cela, une brochette de stars avait été choisie pour les rôles : Johnny Depp, Javier Bardem et Russell Crowe.

Cependant, face à l’échec du film (410 millions glanés au box-office mondial pour un budget de 195 millions) et des critiques assassines, le Dark Universe est tombé à l’eau. Seul le film Wolf Man de Leigh Whannell avec Christopher Abbott a été gardé par Universal, sans toutefois faire partie du projet initial.

Pour The Mummy, Lee Cronin et Blumhouse ont prévu de frapper fort. « Cela ne ressemblera à aucun film sur la Momie que vous ayez jamais vu auparavant. Je creuse profondément dans la terre pour ressusciter quelque chose de très ancien et de très effrayant », a prévenu Cronin dans un communiqué. On sera donc bien loin des blagues potaches de la version 2017.

The Mummy est attendu dans les salles au printemps 2026.