Un parfait inconnu : Bob Dylan donne son avis sur son biopic avec Timothée Chalamet

Depuis que les premières images ont été dévoilées, le biopic sur Bob Dylan, « Un parfait inconnu », fait beaucoup parler. Certains journalistes ne parlent que de la performance de Timothée Chalamet. Récemment, c’est Bob Dylan qui a donné son opinion sur le choix de l’acteur.

« Un parfait inconnu » sur la route des Oscars ?

La saison des prix a officiellement commencé ce week-end avec la cérémonie des Gotham Awards qui récompense les films indépendants. À l’instar de la Mostra de Venise ou du Festival de Toronto, les Gotham Awards peuvent être un bon indicateur des films qui mèneront la course aux Oscars.

Cependant, bien malin est celui qui pourrait prédire les grands gagnants pour la saison à venir. On peut toutefois avancer que Un parfait inconnu (A Complete Unknown dans sa version originale) devrait sans problème faire partie des nommés. Et à ce titre, son interprète principal, Timothée Chalamet, qui s’est donné corps et âme pour donner vie à Bob Dylan dans ce biopic très attendu.

De ce fait, la pression peut sembler lourde à porter pour le jeune acteur de Dune. Néanmoins, celui que l’on surnomme Timmy peut compter sur un soutien de taille : le « Rimbaud du Rock » lui-même.

La « performance de l’année » pour Timothée Chalamet

Dans son discours des Gotham Awards, Timothée Chalamet a qualifié les cinq années qu’il a passé à préparer le rôle comme « la plus grande éducation qu'un jeune artiste puisse recevoir ». De sages paroles qui font référence à la poésie des textes de Bob Dylan.

Ces propos ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Le « Saint des Saints », comme l’a surnommé Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis) durant la soirée, a salué les efforts entrepris par Timothée Chalamet pour l’incarner dans le film de James Mangold.

Sur X (anciennement Twitter), Bob Dylan a donné un avis très positif sur ladite performance du jeune homme dans le film : « Timmy est un acteur brillant, donc je suis sûr qu’il sera tout à fait crédible en moi. Ou un moi plus jeune. Ou un autre moi ».

Une déclaration qui a touché Timothée Chalamet, qui s'est empressé de lui répondre pour lui dire qu'il était très reconnaissant :

Il y a un mois, les premières réactions sur Un parfait inconnu tombaient une à une. Parmi la quantité de critiques positives, celle du journaliste Scott Menzel, sur X, a particulièrement attiré l’attention. D'après ce dernier, il ne fait aucune doute : « Timothée Chalamet livre la performance de l'année dans Un parfait inconnu ».

Pour savoir si la presse et le gothas hollywoodien partagent cet avis, il faudra avoir un œil rivé sur les nominations dont les premières auront lieu le 9 décembre pour les Golden Globes (qui se tiendront le 5 janvier 2025). Pour le public, Un parfait inconnu sera disponible dès le 29 janvier 2025 dans les salles françaises.