Un Prince à New York 2 : premières images de la suite avec Eddie Murphy

Disparu de la circulation pendant des années, Eddie Murphy est en train d'amorcer son retour au premier plan. Il retrouve le réalisateur de "Dolemite is my name" pour "Un Prince à New York 2", le suite de l'un de ses films les plus populaires. Découvrez les premières images, en attendant la sortie sur Amazon Prime Video.

Un Prince à New York : un film culte, qui aura une suite

Le réalisateur John Landis a plus d'un classique à son actif, dont Un Prince à New York. Une comédie sortie en 1988 avec Eddie Murphy dans le rôle principal. À cette époque, l'acteur était une énorme star, qui tournait dans un tas de succès populaires. Il incarne dans ce film le prince Akeem de Zamunda, un homme qui doit respecter la tradition familiale en se mariant avec une femme qu'il ne connaît pas. Mais il n'a que faire des conventions et veut décider de son avenir sentimental. Il file alors aux USA, à New York plus précisément, et se fait passer pour un homme modeste. En cachant sa richesse et son rang social, il espère tomber sur une femme qui va d'abord l'aimer pour ce qu'il est humainement. Une comédie fortement sympathique, qui aura donc une suite plus de vingt ans après. Elle était prévue pour être diffusée dans les salles, mais la pandémie aura eu raison d'elle. Comme d'autres films ces derniers mois, Un Prince à New York 2 termine sa course sur Amazon Prime Video le 5 mars prochain.

Craig Brewer succède à John Landis derrière la caméra, après une précédente collaboration avec Eddie Murphy sur Dolemite Is My Name. L'acteur tiendra évidemment le rôle central, pendant que James Earl Jones et Arsenio Hall seront aussi de retour. Le scénario débutera au moment où le prince Akeem est à deux doigts de devenir le nouveau roi de Zamunda. C'est à ce moment qu'il découvre qu'il a un fils, Lavelle, aux USA. Il se rend dans le Queens pour faire sa connaissance, accompagné de son fidèle ami Semy. Jermaine Fowler a été choisi pour incarner Lavelle et on peut noter également la présence de Wesley Snipes au casting.

Amazon vient de dévoiler des premières images du film. On y voit dedans la majeure partie du casting principal et on peut surtout se rendre compte à quel point le temps n'a pas d'emprise sur les acteurs. C'est comme s'ils n'étaient jamais partis ! Les clichés sont à découvrir ci-dessous, en attendant une bande-annonce qui arrivera dans les prochaines semaines :