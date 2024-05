Cette comédie française réalise un exploit au box-office et pourrait créer un phénomène

Sortie ce mercredi 1er mai dans les salles françaises, la comédie française "Un P'tit truc en plus" réalisée par Artus a réalisé un démarrage exceptionnel au box-office, et a fait mieux que "Intouchables" et "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?". Elle est bien partie pour devenir le nouveau phénomène cinématographique français.

Un P'tit truc en plus : le premier film signé Artus

Nous connaissions déjà Artus humoriste et comédien, nous connaissons désormais Artus réalisateur. En effet, ce dernier a mis en scène et coécrit son premier long-métrage, Un P'tit truc en plus, sorti dans les salles obscures ce mercredi 1ᵉʳ mai.

Pour ce film, il a convoqué une nouvelle fois le personnage de Sylvain, qu'il avait incarné à plusieurs reprises dans des sketchs (dont celui très connu du Handisport). Sylvain est l'alter-ego du personnage d'Artus dans le film, qui se fait passer pour un adulte en situation de handicap, dans une colonie de vacances, au milieu d'autres pensionnaires également handicapés, dans le but d'échapper à la police.

En effet, ce dernier et son père sont des braqueurs en cavale, qui rejoignent la joyeuse bande pour se faire discrets. Mais alors qu'ils pensaient simplement se planquer au sein de cette colonie, ils s'attachent peu à peu à ses pensionnaires, et vont changer leur manière d'aborder leur existence.

Un démarrage exceptionnel au box-office

Pour son premier jour, Un P'tit truc en plus a réalisé près de 280 000 entrées dans les salles françaises, sur 470 copies. Un véritable exploit, et l'un des meilleurs démarrages de tous les temps pour une comédie française. À titre de comparaison, le film a fait mieux qu'Intouchables, et Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? pour son premier jour (qui avaient démarré à respectivement 191 000 et environ 200 000 entrées).

Avec ce score, il fait également mieux que Dune 2 sorti en février dernier, qui avait attiré 261 000 spectateurs, sur un nombre de copies plus élevé et devient le meilleur démarrage de l'année. Bien sûr, le fait qu'il sorte un jour férié a joué dans son excellent démarrage, mais pour une comédie, distribué par un studio indépendant (Pan Distribution), sans d'énormes stars à son casting, ce démarrage est exceptionnel. Et le bouche-à-oreille s'annonce tout aussi excellent (4,3/5 chez nos confrères d'AlloCiné), ce qui pourrait bien conduire Un P'tit truc en plus à devenir LE phénomène cinématographique français de cette année 2024.

Dans une story postée sur son compte Instagram, Artus n'a pas manqué de remercier les premiers spectateurs, qui se sont déplacés nombreux pour découvrir son premier film, et n'en revient pas du score incroyable de ce démarrage :