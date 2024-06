Ce nouveau film français bat les Avengers (et James Bond !)

On n'arrête plus "Un p'tit truc en plus" ! Le film d'Artus vient de franchir un nouveau cap et entre dans le Top 100 des plus grands succès du cinéma en France. Et il dépasse ainsi des productions prestigieuses...

Un gros truc en plus

Le succès est phénoménal, si bien que même l'équipe du film Un p'tit truc en plus n'en revient pas. En effet, la comédie co-écrite, réalisée - et aussi interprétée - par Artus continue de battre des records au box-office. Acteur du film, Clovis Cornillac déclarait ainsi tout récemment au Parisien : "On est juste témoins d’un truc qu’on appelle un phénomène. Aucun de nous n’a fait ce film en se disant que des millions de personnes allaient le voir… Il y a une magie, des choses qui s’opèrent et qui sont bien au-delà de ce que tu peux prévoir."

Un p'tit truc en plus vient en effet de dépasser les 7 millions d'entrées en France, ce qui consolide sa place, pour le moment, de plus grand succès de l'année au box-office. On voit mal qui pourrait prochainement l'en déloger, sachant que le film est toujours projeté dans plusieurs centaines de salles et devrait encore améliorer sa performance.

Un p'tit truc en plus dans le Top 100 en France

Avec un tel succès, Un p'tit truc en plus rentre dans l'histoire du cinéma français. En effet, déjà deuxième meilleur démarrage de l'histoire du cinéma français derrière Bienvenue chez les Ch'tis, le voilà qui, fort de ses 7 millions d'entrées, vient d'entrer dans le Top 100 des plus grands succès de l'histoire en France.

Il occupe actuellement la 85e place de ce Top, et vient de dépasser le nombre d'entrées réalisé par Avengers : Endgame, un des plus grands succès de l'histoire mondiale du cinéma. Celui-ci avait attiré plus de 6,9 millions de spectateurs dans les salles. Et il se trouve juste derrière Skyfall, plus gros succès d'un film James Bond en France avec 7 003 902 tickets vendus. Autant dire qu'au comptage du 19 juin, qui ajoutera donc une nouvelle semaine d'entrées au box-office d'Un p'tit truc en plus, Artus aura fait plus fort que Sam Mendes !

Le réalisateur s'est montré d'ailleurs particulièrement heureux et reconnaissant envers le public de ce succès, avec une publication Instagram pour célébrer ce cap franchi par son film-phénomène.