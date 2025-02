Un P'tit truc en plus : Artus va plus loin et annonce un magnifique projet

Après être devenu le plus gros succès cinématographique de 2024, "Un p'tit truc en plus" d'Artus a permis à son réalisateur de concrétiser une magnifique idée : permettre à des personnes en situation de handicap et à leurs familles de passer des vacances dans des lieux adaptés.

Artus annonce la fondation Un P'tit truc en plus

Plus qu'un simple film, Un P'tit truc en plus d'Artus est devenu un phénomène. Sorti dans les salles obscures en mai 2024, le premier long-métrage d'Artus a rapidement explosé tous les compteurs, et a totalisé 11 millions de spectateurs.

Après ce magnifique succès, Artus annonce une nouvelle aventure, cette fois au-delà du grand écran : la création de la Fondation Un P’tit Truc En Plus. Ce projet ne se contente pas de poursuivre le message du film, il en concrétise l’impact de manière significative, en offrant un soutien réel aux personnes en situation de handicap.

Avec cette fondation, Artus souhaite aller encore plus loin dans son engagement pour l’inclusion. Le projet phare de la fondation consiste en la création de Maisons de vacances inclusives, spécifiquement conçues pour les personnes en situation de handicap et leurs proches. Ces espaces seront aménagés pour garantir à chaque visiteur un séjour confortable, accessible, et adapté à ses besoins. L’objectif est de créer des lieux où chacun pourra profiter de moments de convivialité, d’évasion et de bien-être, sans se soucier des barrières physiques.

Artus, accompagné de Christophe Lasserre-Ventura, petit-fils de Lino Ventura, a décidé de s'inspirer de l’héritage de ce dernier pour porter ce projet. Lino Ventura, icône du cinéma et figure de l'engagement social, a toujours été un défenseur de la cause des personnes handicapées. La fondation incarne ainsi les valeurs de solidarité et de respect qui ont marqué sa carrière et son engagement personnel.

Une mobilisation collective

La Fondation Un P’tit Truc En Plus repose sur un principe fondamental : la solidarité collective. Artus et ses partenaires lancent un appel à la générosité des donateurs, des entreprises et de toutes les personnes souhaitant participer à ce projet d’envergure. Tous les fonds récoltés serviront à la création de ces Maisons de vacances et à leur pérennité.

Cette initiative ne se limite pas à une simple collecte de fonds : elle invite également les citoyens à participer activement au changement de mentalités, à reconnaître la place de chacun dans la société, et à faire preuve de bienveillance envers ceux qui sont souvent laissés pour compte. Le soutien à la Fondation Un P’tit Truc En Plus est donc une invitation à contribuer à un projet plus grand que soi, où la solidarité se traduit par des actions concrètes et accessibles.

L’avenir de ce projet repose sur la participation de tous. Chaque contribution, quelle qu'elle soit, permettra d’offrir des vacances adaptées et accessibles aux personnes en situation de handicap, tout en permettant à la fondation de continuer à étendre son réseau et ses services.