Un restaurant Batman va ouvrir à Londres

Votre passion pour Batman va bientôt pouvoir prendre une autre tournure avec l’ouverture d’un complexe londonien sur le thème du Dark Knight. En plus de manger, une véritable expérience autour de l’univers du héros sera proposée. Alors, qui est tenté d’y aller ?

Les comics et les films ne vous suffisent plus ? Une nouvelle expérience dédiée au Chevalier Noir va ouvrir ses portes et mettra à contribution nos estomacs ! Le groupe Wonderland Restaurant Group et la Warner s’associent pour l’ouverture d’un complexe d’environ 1670 mètres carrés qui va procurer des belles sensations aux fans. Pour y participer, il faudra se rendre à Londres. Mais le voyage peut valoir le détour quand on regarde ce qui est prévu.

La surface que l’on vient de mentionner ne va pas juste accueillir un simple restaurant. Mais plusieurs ! Ils seront à l’effigie de personnages emblématiques comme Harley Quinn et Pennyworth. Tout le monde devrait y trouver son bonheur puisqu’on y dégustera par exemple de la pure gastronomie britannique comme de la japonaise. Mieux, le Penguin’s Iceberg Lounge permettra de profiter d’une nourriture international tout en assistant des animations live. Encore mieux, le Monarch Theatre vous proposera de manger en combinant le repas avec une expérience à base de mapping vidéo pour vous immerger dans l’aspect mental de Batman. Cette expérience n’est néanmoins pas abordable par tous, puisqu’elle coûtera entre 55 et 145€. Enfin, si vous avez uniquement envie de prendre un petit verre tranquille, l’Old Gotham City se chargera de vous accueillir.

Une première image des lieux a été diffusée pour qu’on puisse avoir un aperçu de ce qui semble être le Penguin’s Iceberg Lounge :

Rendez-vous en 2020 pour manger dans l’univers de Batman

Nommé Park Row, en référence au quartier dans lequel les parents du héros sont assassinés, l’endroit ne sera pas exclusivement dédié à Batman. C’est plus globalement les fans de l’univers DC qui vont adorer, avec des choses pensées pour évoquer d’autres héros comme Superman ou Wonder Woman.

C’est en 2020 que l’ouverture va avoir lieu, dans un sous-sol de l’animé quartier de Soho. Une petite visite permettra de mieux faire passer le temps qui nous sépare de la sortie de The Batman le 23 juin 2021. Heureusement, pour nous français, la Grande-Bretagne n’est pas si loin, ce qui ne devrait pas nous demander de dépenser trop si on souhaite s’y rendre.