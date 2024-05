Nouveau sur Netflix : impossible de ne pas être ému devant ce film français poignant adapté d'une histoire vraie

Sorti au cinéma en 2017 et adapté d'une poignante histoire vraie, le film "Un sac de billes" offre un nouveau regard sur l'occupation nazie dans la France occupée. Il est désormais disponible sur Netflix en France.

Un sac de billes : du roman aux films

Un Sac de Billes un est roman autobiographique écrit par Joseph Joffo et paru en 1973. Il raconte l'histoire de deux jeunes frères juifs, Joseph et Maurice, durant la Seconde Guerre mondiale en France. Publié en 1973, le livre se distingue par son ton léger et son regard enfantin sur l'horreur de l'occupation nazie. Le récit suit les deux frères alors qu'ils tentent d'échapper aux Nazis en voyageant seuls du Paris occupé à la zone libre, en espérant retrouver leurs parents.

Le succès du livre a mené à plusieurs adaptations cinématographiques, dont la première, sortie en 1975, a été réalisée par Jacques Doillon. Cependant, c'est la version de 2017, mise en scène par Christian Duguay, qui a marqué les esprits récemment.

Le film met en vedette Dorian Le Clech et Batyste Fleurial dans les rôles principaux des frères Joseph et Maurice, et leur parcours poignant pour retrouver leurs parents, tout en déjouant les pièges des nazis dans la France occupée. Autour d'eux, on retrouve des grands noms du cinéma français, notamment Patrick Bruel, Elsa Zylberstein et Christian Clavier.

Que sont devenus Joseph et Maurice Joffo ?

Après la guerre, Joseph et Maurice Joffo ont repris une vie relativement normale, bien que marquée à jamais par leurs expériences durant l'occupation nazie. Joseph Joffo, né en 1931, s'est établi comme coiffeur dans le salon de son père à Paris, avant de se tourner vers l'écriture. Son livre Un Sac de Billes, publié en 1973, est devenu un best-seller, traduit en plusieurs langues et beaucoup étudié dans les écoles. Joseph est devenu un écrivain et scénariste respecté, poursuivant sa carrière avec plusieurs autres œuvres, dont certaines continuent d'explorer les thèmes de la guerre et de l'holocauste. Il est décédé en 2018 à l'âge de 87 ans.

Quant à Maurice, il a survécu trois ans à son frère Joseph, puisqu'il est décédé le 12 août 2021 à Cannes à l'âge de 93 ans. Ancien coiffeur de stars (avec son frère, ils possédaient 12 salons à Paris), directeur de salons de coiffure, collectionneur de pierres et de bijoux, ainsi que restaurateur, Maurice a mené une vie diverse et riche. Tout comme son frère, il a joué un rôle crucial dans la mémoire de l'Holocauste, témoignant régulièrement de son histoire lors de conférences et d'initiatives contre le racisme et l'antisémitisme.

En 1985, il a été arrêté pour recel de bijoux volés à Paris, un épisode qui a inspiré son livre Pour quelques billes de plus ? publié en 1990. Concernant cette arrestation, son frère Joseph a témoigné en sa faveur, en disant qu'il avait pris l'habitude de tout garder en raison de leur passé, et que ça le "sécurisait". Il a été condamné à 5 ans de prison, et sept millions de francs de dommages et intérêts.

Roman Joffo, leur père, a été déporté au camp d'extermination d'Auschwitz, où il est mort en 1943. Tous les fils de la famille sont devenus coiffeurs.