Un Secret : le film de Claude Miller est-il basé sur une histoire vraie ?

Le film "Un Secret" de Claude Miller avec Patrick Bruel et Cécile de France est-il basé sur une histoire vraie ? À l'occasion de son arrivée sur Arte, retour sur le roman qui a inspiré le long-métrage du réalisateur français.

Un Secret : du roman au film

Sorti au cinéma en 2007, le film Un Secret de Claude Miller est l'adaptation du roman éponyme de Philippe Grimbert paru en 2004, lauréat du Prix Goncourt des lycéens.

L'histoire se déroule dans la France de l'après-guerre et suit la vie de François Grimbert, un jeune garçon solitaire et sensible, qui découvre un secret familial profondément enfoui. Au début du film, François, un enfant solitaire et imaginatif, invente un frère aîné fictif. En grandissant, il découvre que sa famille cache un lourd secret. À travers des flashbacks, l'histoire révèle le passé de ses parents, Maxime et Tania, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont des survivants juifs, et leurs vies sont entremêlées de drames personnels et historiques.

Au casting du film, on retrouve Patrick Bruel, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Julie Depardieu et Mathieu Amalric. Nommé à onze reprises aux César, le long-métrage est reparti avec la statuette de la meilleure actrice dans un second rôle, remis à Julie Depardieu pour son interprétation de Louise, une infirmière proche de la famille, qui révèle le lourd secret familial à François, et change sa perception des choses.

Le film de Claude Miller est-il basé sur une histoire vraie ?

Un Secret est basé sur le roman autobiographique de Philippe Grimbert. Celui-ci a exploré sa propre découverte d'un lourd secret familial, enraciné dans les réalités de la Seconde Guerre mondiale. L'auteur a lui-même souligné la dimension autobiographique de son livre, déclarant qu'il s'agit d'un roman basé sur des faits réels et des personnages inspirés de sa propre famille.

Malgré l'élément romancé de l'histoire, la trame narrative reflète fidèlement les réalités de l'époque. L'auteur a utilisé son livre pour explorer comment la montée du nazisme, l'Occupation allemande et les réalités complexes des familles juives ont façonné sa propre vie et celle de ses parents. Il avait déclaré avoir "construit une histoire romanesque à partir de fragments fondés sur des faits et des personnages bien réels".

Philippe Grimbert a rencontré Claude Miller en amont du tournage du film, mais n'a pas participé au scénario. Il a laissé le réalisateur et sa coscénariste Natalie Carter totalement libres pour cette adaptation, notamment sur les dialogues, qu'ils ont dû inventer de A à Z, car le livre n'en contenait aucun. À ce sujet, l'auteur avait déclaré :

J’ai (...) découvert ce que disent mes personnages et c’est une découverte troublante pour l’auteur que je suis. Ils ont acquis une existence et une consistance qu’à la limite, je ne leur avais pas donné dans le livre. Ils sont sortis du livre et se sont mis à parler y compris pour dire des choses très quotidiennes et prosaïques.

Philippe Grimbert est lui-même incarné par Mathieu Amalric à l'écran, mais son prénom a été changé. L'auteur avait expliqué pourquoi :

J’étais ravi d’être incarné par cet acteur formidable. J’ai une distance totale à l’égard de ma propre incarnation qui ne me trouble pas contrairement, par exemple, à celle de mes parents. J’ai juste refusé que ce personnage s’appelle Philippe comme moi. Cela me semblait impudique. François, c’est beaucoup mieux !

Si le prénom du narrateur a été modifié, Claude Miller a cependant tenu à ce que Philippe Grimbert figure dans Un Secret, et lui a fait tenir un second rôle, celui d'un passeur clandestin. Une apparition "symboliquement très émouvante" pour l'auteur.