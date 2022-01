Un studio de production va être construit dans l'espace

D'ici quelques années, on pourrait avoir facilement accès à des films tournés et produits dans l'espace, mais aussi des streams en direct, de la musique créée en apesanteur, tout ça grâce un studio de production installé en orbite. Un projet développé par une des sociétés de production du projet de film spatial de Tom Cruise.

Le projet fou de Space Entertainment Enterprise

Accrochez vos ceintures et ouvrez bien les yeux. L'information qui suit parle en effet d'une petite révolution. Alors qu'on attend avec impatience le départ de Tom Cruise pour les étoiles, dans le cadre d'une opération inédite et conjointe entre Universal, la Nasa et SpaceX, on apprend aujourd'hui qu'un projet d'installation d'un studio de production dans l'espace est en plein développement, avec une première "pierre" qui serait posée en 2024.

C'est la société de production nouvellement créée Space Entertainment Entrerprise, par ailleurs associée au projet de Tom Cruise, qui compte ainsi ouvrir ce studio. Celui-ci serait évidemment le premier de son genre, orbitant autour de la terre.

Un studio de production rattaché à une station spatiale indépendante

La société de production S.E.E . est une société pour le moment tout à fait terrestre et classique. Son objectif est à terme de produire du contenu créé dans l'espace, mais encore faut-il y aller. Ce qui n'est pas du tout dans ses compétences. C'est pourquoi la tâche de la construction de ce fameux studio spatial de production revient à la société Axiom Space. Celle-ci est une société spécialisée dans le domaine aéronautique et le vol spatial privé, partenaire notamment de Space X et de la NASA.

Projet Axiom Station ©Axiom

Axiom Space a obtenu en 2020 l'autorisation d'arrimer de nouveaux modules à l'ISS. Des modules qui sont destinés à accueillir des activités commerciales. Quatre modules sont ainsi pour le moment prévus, qui une fois tous arrimés se sépareront de l'ISS pour former la base d'une station indépendante en 2028, l'Axiom Station.

Concernant le projet du module dédié à la production de contenus artistiques, et plus globalement de tout ce que contient le terme "divertissement", celui-ci est conçu pour être opérationnel dès 2024.

Le directeur des opérations de S.E.E., Richard Johnston, ainsi synthétisé l'ambition du projet :