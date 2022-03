Un talent en or massif : Nicolas Cage en roue libre dans la nouvelle bande-annonce

Nicolas Cage incarne Nicolas Cage dans "Un talent en or massif", et cette comédie a tout pour être un morceau de cinéma hilarant et unique en son genre. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée et l'acteur y apparaît, comme à son habitude, exceptionnel.

Nicolas Cage, un nouveau film pour la postérité

Nicolas Cage est une légende, probablement un des acteurs les plus talentueux de sa génération, et très certainement l'un des plus fantasques et extravagants. Sa filmographie compte autant de chefs-d'oeuvre que de nanars, et couvre déjà cinq décennies, avec une première apparition dans Ça chauffe au lycée Ridgemont en 1982. Tout le monde connaît la suite, avec des films comme Arizona Junior, Sailor et Lula, Rock, Volte/Face, Snake Eyes, À tombeau ouvert, etc. Il a été l'aventurier Benjamin Gates, il a été le Ghost Rider, il a été le Bad Lieutenant pour Werner Herzog en 2009...

Un talent en or massif ©Metropolitan FilmExport

Génie du cinéma et personnage insaisissable, il a récemment faire taire les critiques avec Pig. Et il sera très bientôt à l'affiche du film Un talent en or massif de Tom Gormican, dans lequel il joue son propre rôle. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée (ci-dessus), et c'est peu dire qu'on a hâte de voir ce film, attendu sur grand écran le 20 avril.

La belle vie pour Nick Cage et Pedro Pascal

Dans cette nouvelle bande-annonce d'Un talent en or massif, on retrouve ce qu'on avait déjà vu, à savoir des références forcément délicieuses à la filmographie de Nicolas Cage. Les films Rock, Les Ailes de l'enfer, 60 secondes chrono sont ainsi évoqués, mais on devine que Volte/Face va y prendre une place à part.

En effet, alors que Nicolas Cage est dans un creux profond de sa carrière, il accepte de se rendre à l'anniversaire d'un homme très riche, Javi, fan ultime de l'acteur. Interprété par Pedro Pascal, celui-ci a un petit musée chez lui en l'honneur de l'acteur, dont un mannequin en cire de Castor Troy, son personnage culte du film de John Woo.

Un talent en or massif ©Metropolitan FilmExport

Dans ces nouvelles images, on voit ainsi les deux hommes prendre du bon temps et s'amuser. Jusqu'à ce que la CIA tombe sur Nicolas Cage et lui demande de l'aide. En effet, Javi n'est autre qu'un très dangereux criminel international. Si l'intrigue est simple, elle a ici une saveur unique du fait que Nicolas cage joue son propre rôle. La promesse d'un spectacle unique en son genre.