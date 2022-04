Un talent en or massif : Nicolas Cage et Pedro Pascal hilarants dans un nouvel extrait du film

Dans "Un talent en or massif", Nicolas Cage joue son propre rôle. Metropolitan Films dévoile un extrait du film où l'acteur américain est en compagnie de Pedro Pascal. Une séquence amusante et énergique.

Des hauts et des bas

Ce n'est plus une surprise de voir Nicolas Cage multiplier les longs-métrages. Âgé de 58 ans, l'acteur américain devient avec le temps un des personnages les plus en vus du paysage cinématographique outre-Atlantique. Avec derrière lui une carrière avoisinant les quarante années, il a enchaîné les films cultes. En atteste ses rôles marquants dans Volte/Face, Lord of War, Sailor et Lula et bien d'autres.

Mais aussi, et depuis un certain temps maintenant, Nicolas Cage joue dans des productions mineures et très critiquées. Parmi celles-ci : Grand Isle : piège mortel, Jiu Jitsu, ou encore Kill Chain. L'acteur a vécu une période difficile. Endetté d'une somme s'élevant à plusieurs millions de dollars, l'interprète de Ghost Rider semble avoir réglé ses problèmes d'argent. Il entame ainsi une nouvelle carrière.

Un talent en or massif © Metropolitan FilmExport

Le 20 avril, il sera la tête d'affiche d'Un talent en or massif. Un film où Nicolas Cage se joue de lui-même. Dans le long-métrage réalisé par Tom Gormican, Nick Cage joue son "propre rôle". Acteur déchu, il rencontre un milliardaire fan de lui. Contre une somme importante d'argent, l'acteur assiste à son anniversaire. Mais tout ne se passe pas comme prévu et il doit enquêter sur les activités criminelles de son hôte.

Nicolas Cage et Pedro Pascal, duo gagnant ?

Avec les nombreuses bandes-annonces dévoilées par Metropolitan Films, on découvre Nicolas Cage dans un rôle sur mesure. Ces vidéos montrent un acteur assez critique envers lui-même pour rigoler de sa réalité. De multiples références à ses anciens films sont présentes, et ça donne envie !

Avant la sortie d'Un talent en or massif, un nouvel extrait (en une d'article) montre l'acteur américain et son complice à l'écran Pedro Pascal. Celui-ci l'accompagne durant toute l'aventure, et incarne le milliardaire. Au sein de cette vidéo, le duo cherche un plan pour se sortir d'une situation compliquée. Un dialogue hilarant, où un des deux personnages cite Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, et cela découle sur une course-poursuite. Ce mélange d'action et d'humour se savourera très prochainement. Un talent en or massif sort le 20 avril au cinéma.