Un talent en or massif : une bande-annonce déjantée avec Nicolas Cage

L'unique Nicolas Cage va jouer son propre rôle dans le délirant "Un talent en or massif". Le film se dévoile avec une première bande-annonce complètement folle et à laquelle on adhère totalement !

Le talent de Nicolas Cage

On ne le dit pas assez souvent, mais Nicolas Cage est un acteur incroyable. Sa carrière est à la fois riche et improbable avec autant de collaborations avec des grands noms du cinéma qu'avec d'illustres inconnus. Et c'est là que le comédien révèle tout son talent. Par sa capacité à se donner toujours à fond peu importe le projet. Evidemment, on ne peut nier fermer les yeux sur le moment où il a un peu basculer dans des nanars. Mais même dedans il arrivait à nous sortir des prestations remarquables. Dès lors, c'est tout un mythe qui s'est construit autour de Nicolas Cage. L'homme est devenu une parodie de lui-même, une source inépuisable de mèmes, et continue de nous surprendre à chaque nouveau projet.

Un talent en or massif ©Metropolitan Films

Dernièrement, il a pu collaborer avec un réalisateur atypique comme Sion Sono avec le tout aussi fou Prisoners of the Ghostland. La même année, Nicolas Cage s'est transformé physiquement pour porter un rôle profond dans le très bon Pig (voir notre critique). Et très prochainement, il va tout simplement jouer son propre rôle dans Un talent en or massif, qui se dévoile avec une bande-annonce absolument jouissive.

Auto-dérision totale avec Un talent en or massif

Avec ce nouveau film, Nicolas Cage va aller à fond dans l'auto-dérision. Il y joue son propre rôle, se présente en acteur endetté qui espère faire son grand retour. Malheureusement rien de bien glorieux ne lui est proposé. Dès lors, il n'a d'autres choix que d'accepter une drôle de proposition : rencontrer son plus grand fan, un milliardaire dans le sud de l'Espagne contre un million de dollars. Ce dernier est interprété par Pedro Pascal qui va lui aussi s'en donner à cœur joie. La bande-annonce ne révèle pas encore tous les éléments de l'intrigue. Ainsi, on ne sait pas bien pourquoi mais le duo va se retrouver confronter à des hommes armés qui ne leur voudront pas du bien.

Les deux hommes vont vraisemblablement se lier d'amitié au cours de leur aventure qui s'annonce complètement folle. Surtout, ils n'auront aucune honte à montrer leur vraie nature. Nicolas Cage n'hésitant pas longtemps à abandonner Pedro Pascal de l'autre côté d'un mur. Avec ses gags délirants et ces deux acteurs qui régalent, on s'attend à ce qu'Un talent en or massif soit un pur moment de plaisir. On a hâte d'être au 20 avril 2022 pour découvrir tout ça !