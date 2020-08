Un ticket pour deux : bientôt un remake avec Will Smith et Kevin Hart

Véritable classique de la comédie américaine, “Un ticket pour deux” de John Hughes connaîtra bientôt une nouvelle version avec un duo dépareillé tout neuf. A la place de Steve Martin et John Candy, on aurait cette fois Will Smith et Kevin Hart.

Le roi Hugues et sa recette

Le début des années 80 voit l’avènement d’un scénariste qui va révolutionner la comédie teenage américaine. John Hughes écrit en effet, coup sur coup, des classiques comme Seize bougies pour Sam, The Breakfast club, Une créature de rêve, Rose bonbon et La Folle journée de Ferris Bueller. En seulement deux ans (1984-1986) ! L’air de rien, il est également passé à la réalisation et tout s’est fait très naturellement. En cette fin des années 80, il est intouchable et sur le toit du monde hollywoodien. Il commence alors l'écriture de Un ticket pour deux, un projet un peu plus adulte mais tout autant tourné vers la comédie. Sachant qu’on ne peut plus lui dire "non", il choisit en tête d’affiche deux mastodontes de l’humour aux Etats-Unis : Steve Martin et John Candy.

Il se lance donc dans la réalisation de Un ticket pour deux basé sur le principe du duo mal assorti. On y suit Neal Page (Steve Martin), un cadre dans le marketing très hautain en voyage à New York, qui doit rejoindre Chicago pour Thanksgiving. Le mauvais temps s’invite et son vol est finalement annulé. Il rencontre Del Griffith, un volubile vendeur de rideaux de douche, qui ne le lâche plus. Neal va devoir partager son voyage avec ce qui ressemble à son pire cauchemar. Mais, comme on le sait, les voyages forment la jeunesse et parfois des amitiés contradictoires que l’on n’aurait pas soupçonnées. Le film est un gros carton à sa sortie aux Etats-Unis en 1987 avec 49,5 millions de dollars. En France, l’œuvre de Hugues reste à l’époque encore assez méconnue et le film n’attire que 92 000 personnes. L’affiche du remake va-t-elle changer les choses ?

Un ticket pour deux : Will Smith et Kevin Hart partent en voyage

Ce sont effectivement deux autres mastodontes qui se préparent à un nouveau voyage compliqué entre la Grosse Pomme et Windy City. Selon Deadline, Paramount Pictures a lancé la production d’un remake. Will Smith et Kevin Hart auraient d’ores et déjà signé pour incarner les deux rôles principaux. Les deux compères produiront également le film par le biais de leurs sociétés respectives, Westbrook Studios et Hartbeat Productions.

Le film sera écrit par Aeysha Carr, qui a fait ses armes sur Brooklyn Nine-Nine et Tout le monde déteste Chris. Aucun réalisateur n’est pour l’instant attaché au projet. Ce sera une première pour la paire Will Smith/Kevin Hart au cinéma. L’idée avait pourtant germé dans leurs têtes dès 2018, comme l’expliquait Hart, alors invité sur le plateau de l’émission The Talk.

Will et moi avons une super relation depuis des années, mais j'ai toujours été fier de ne jamais être venu l'embêter avec des discussions qui concernaient le business ou les films. Nous sommes amis, et avons cette connexion avec Philadelphie. Quand tu es de Philadelphie, tu soutiens tous ceux qui ont du succès et qui en viennent aussi. Donc lors de notre dernière discussion, je lui ai dit ''Mec, on n'en a jamais parlé, mais il faut qu'on décide de ce qu'on va faire ensemble''.

Connaissant la propension des deux superstars à enchaîner les hits, le remake de Un ticket pour deux est sur de bons rails. A voir si Steve Martin, seul survivant du trio initial, viendra faite un caméo. Un autre Kevin présent dans le premier pourrait également revenir : Kevin Bacon.