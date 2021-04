Un tour chez ma fille : un teaser hilarant avec Josiane Balasko

5 ans après "Retour chez ma mère", Josiane Balasko reprend son rôle pour "Un tour chez ma fille". Une comédie dans laquelle elle va se montrer un peu trop envahissante. Un tout premier teaser annonce la couleur en attendant la sortie prévue le 7 juillet.

Un tour chez ma fille : Josiane Balasko en mère envahissante

Eric Lavaine est un réalisateur qui connaît du succès en France. En 2016, il signait Retour chez ma mère avec Alexandra Lamy et Josiane Balasko dans les deux rôles principaux. L'histoire d'une quarantenaire, Stéphanie, qui retournait vivre chez sa mère, Jacqueline, par la force des choses. Une situation qui engendrait quelques situations délicates pour deux concernées, mais aussi pour le reste de la famille. Le 7 juillet prochain , Eric Lavaine revient avec une suite intitulée Un tour chez ma fille.

Josiane Balasko reprend son rôle pour l'occasion. C'est à son tour d'aller faire un petit séjour chez son autre fille, incarnée par Mathilde Seigner. Nous avons déjà pu faire connaissance avec elle dans le premier volet et elle va prendre ici une plus grande importance. Jacqueline, encombrée par des travaux dans son appartement, doit se trouver un point de chute provisoire. Elle file donc chez Carole, la fille ainée. Mais le moment n'est pas vraiment idéal. Sa situation sentimentale avec son mari est tendue et Jacqueline va prendre un peu trop ses aises. Au point de ne plus donner l'impression qu'elle finira par partir. Comment faire pour virer sa mère ? C'est la question qui va animer Un tour chez ma fille.

Alain (Jérôme Commandeur) - Un tour chez ma fille ©Pathé

Alexandre Lamy ne fait pas son retour devant la caméra et le rôle du gendre continue d'être tenu par le toujours génial Jérôme Commandeur. On le découvre justement dans le tout premier teaser diffusé par Pathé. Lors d'une conversation avec sa belle-mère, il comprend que cette dernière fréquente des soirées échangistes. Un quiproquo amusant qui n'est qu'un avant-goût de ce que va être le film, avec le personnage de Jacqueline qui se fait remarquer partout où elle passe. Un tour chez ma fille risque bien d'être l'un des jolis succès de cet été dans les salles. Le premier épisode avait déjà bien fonctionné en cumulant plus de 2 millions d'entrées.