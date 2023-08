Uncharted 2 : bonne nouvelle pour la suite du film avec Tom Holland

Sorti en 2022, "Uncharted" n’a pas vraiment fait l’unanimité. Pour autant, une suite au film de Ruben Fleischer serait toujours d’actualité selon ce producteur de la franchise.

Uncharted : nouvelle adaptation de jeu vidéo

On sait que les adaptations de jeux vidéo sont un sujet sensible à Hollywood. Rares sont les bonnes adaptations vidéoludiques, comme si une malédiction planait autour de ces projets, et ce, malgré les récents succès de The Last of Us et de Super Mario Bros, Le Film, qui semblent enfin inverser la tendance. En 2022, Sony Pictures décide de se lancer dans l’adaptation d’une de ses franchises vidéoludiques phares : Uncharted. Pour l’occasion, le studio engage le réalisateur Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland, Venom) pour diriger cette aventure. Côté casting, Mark Wahlberg est choisi pour le rôle de Sully, tandis que Tom Holland campe Nathan Drake.

Le film, assez fidèle aux jeux vidéo, sorte d'Indiana Jones des temps modernes, reçoit des retours critiques mitigés. Côté box-office, le long-métrage rapporte tout de même plus de 407 millions de dollars de recette. Pour autant, à l’heure actuelle, on ne sait pas encore si Sony va prolonger la saga avec une suite.

Tom Holland (Nathan Drake) - Uncharted © Sony Pictures

Bientôt un Uncharted 2 ?

Peu de temps après la sortie de Uncharted, le cinéaste Ruben Fleischer a manifesté son envie de réaliser une suite. Avec ses 400 millions de dollars de recettes, Sony devrait logiquement donner son feu vert. Récemment, le producteur Charles Roven, qui a travaillé sur le premier film, a révélé dans une interview donnée à The Hollywood Reporter qu’une suite était sur le point d’être lancée :

Nous avons passé un excellent moment sur ce film. Les fans ont aimé le résultat, et les gens qui ne connaissaient rien au jeu ont aussi adoré le film. Nous souhaitons donc, sans aucun doute, en faire un autre.

La production de Uncharted 2 n’a pas encore été officiellement lancée. Mais tous les voyants sont au vert. Reste à attendre la fin des grèves des scénaristes et des acteurs qui bousculent actuellement Hollywood. Pour rappel, Uncharted est une licence vidéo ludique produite par Sony et développée par Playstation. Le tout premier jeu, Uncharted : Drake's Fortune sort en 2007. Actuellement, la série comporte huit jeux qui ont été vendus à plus de 41,7 millions d'exemplaires à travers le monde.