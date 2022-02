Uncharted : ce que Tom Holland regrette à propos de sa performance dans le film

Quinze ans après sa première aventure vidéoludique avec Uncharted : Drake's Fortune, l'aventurier Nathan Drake débarque dans les salles obscures. Dans ce film adapté de la franchise à succès, le héros interprété par Tom Holland est recruté par Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg). En acceptant de le suivre, le jeune homme passe du statut de simple voleur à celui de chercheur de trésors.

Ensemble, ils se lancent à la recherche de la fortune de l'explorateur Fernand de Magellan, disparue il y a plus de 500 ans. Une quête qui les entraîne dans une course effrénée aux quatre coins du globe, durant laquelle ils font tout pour devancer le redoutable Santiago Moncada (Antonio Banderas), persuadé d'être l'héritier du navigateur portugais.

Sophia Ali, Tati Gabrielle et Steven Waddington complètent la distribution d'Uncharted. Un projet passé entre les mains de nombreux réalisateurs, comme David O. Russell et Travis Knight, mais aussi Neil Burger, Seth Gordon ou encore Shawn Levy. C'est finalement Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland, Venom) qui signe cette arrivée de Nathan Drake au cinéma.

Outre le choix du metteur en scène, l'une des autres difficultés autour de cette adaptation a été de trouver l'acteur adéquat pour prêter ses traits au personnage principal. Nathan Fillion a notamment été envisagé, au même titre que Mark Wahlberg. Ce dernier a par la suite hérité du rôle de Sully, mentor de l'aventurier en herbe joué par Tom Holland.

Après Peter Parker, le comédien campe ici un autre personnage culte. Et s'il maîtrise désormais les scènes d'action après les trois volets de Spider-Man, l'acteur a tout de même souffert sur le tournage d'Uncharted. Dans les notes de presse citées par Allociné, il explique avoir mis un certain temps à se familiariser avec le protagoniste :

C'était une expérience incroyable. C'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. C'est une franchise très, très différente de ce à quoi je suis habitué... Jouer Peter Parker, c'est un peu comme jouer une version de moi-même en plus jeune, et jouer Nathan Drake, c'est jouer quelqu'un que je ne suis pas du tout, et qui est évidemment plus âgé que moi. Mais au fur et à mesure du processus, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'interpréter. J'ai fait quelques cascades dans ce film dont je suis très fier.