Uncharted : des nouvelles images du film qui sentent bon l'aventure

C'est un miracle que le film "Uncharted" ait pu enfin se faire dans une année aussi atypique que 2020. L'adaptation des jeux vidéo disponibles sur les consoles de Sony arrive dans nos salles le 14 juillet prochain et se montre dans des nouvelles images.

Uncharted : une adaptation qui aura été laborieuse

On aura vu des choses étranges se passer ces douze derniers mois et le fait qu'Uncharted parvienne à effectuer sa production est à ranger dans cette case. Le projet d'adaptation des jeux vidéo d'aventure est en effet dans les tuyaux depuis un sacré moment mais il a été bloqué par des nombreuses galères durant le développement. Les réalisateurs se sont succédés pendant longtemps puis c'est au bout du compte Ruben Fleischer qui a accepté de s'en charger.

Le scénario ne va pas reprendre une intrigue vécue dans l'un des épisodes car il se positionnera avant. L'idée d'un préquel n'est pas idiote pour parler autant aux fans qu'à ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers. On aura une sorte d'origin story qui racontera comment Nathan Drake, jeune adulte, est devenu le célèbre chasseur de trésors.

Il sera accompagné dans ses péripéties par son mentor Sully, ici incarné par Mark Wahlberg. Dans le rôle principal, on retrouve un Tom Holland qui n'a jamais perdu espoir malgré les soucis rencontrés par ce projet pendant des années. Sa présence en tête d'affiche est un merveilleux atout commercial pour le film, le jeune acteur est devenu très populaire en incarnant Spider-Man chez Marvel. Le casting se complète avec Antonio Banderas, Sophia Ali et Tati Gabrielle.

Pour le moment, tout se passe bien et la post-production continue d'avancer. Des reshoots ne sont pas à l'ordre du jour, ce qui est une très bonne nouvelle. La date de sortie d'Uncharted est prévue le 14 juillet 2021 dans les salles.

Des nouvelles images

On a pu déjà commencer à voir à quoi ressemblait le film avec notamment un aperçu de Tom Holland dans le costume de Nathan (voir l'image de une). Des nouvelles images viennent de tomber :

Elles ne vont pas servir à nous avancer grandement sur les contours de l'intrigue car elles se concentrent exclusivement sur des objets. Le plus intrigant reste cette carte qui a un point en Afrique. On peut donc en déduire sans forcer que les personnages passeront par ce continent. De toutes les façons, pas besoin d'aller chercher dans les jeux ce que cette quête sera car celle du film est inédite. Une première bande-annonce dans les prochains mois nous aidera à y voir plus clair.