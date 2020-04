Uncharted : l'adaptation maudite avance sa date de sortie

La période que l'on traverse provoque un grand nombre de reports pour les raisons que l'on sait tous. Mais voilà qu'un petit miracle vient d'avoir lieu : "Uncharted", l'adaptation maudite des jeux vidéo voit sa date de sortie avancée de plusieurs mois. Ça, on ne s'y attendait vraiment pas.

La crise du COVID-19 qui touche toute la planète est une problématique complexe pour les studios de cinéma. L'industrie étant paralysée, il faut apporter des changements dans tous les sens au niveau des calendriers des sorties. D'abord, trouver des nouveaux points de chute aux films prêts. Ensuite, savoir quand ceux qui doivent entamer/achever leur production pourront arriver, avec le retard pris. Quand une petite partie cède à la tentation de la sortie en digitale, la majorité préfère maintenir sa confiance en la magie de la salle.

La pauvre adaptation d'Uncharted n'a pas été gâtée par la situation. Alors que le film a littéralement galéré à se faire, à base de changements incessants de réalisateurs et de reports, il venait tout juste de rentrer en tournage quand l'équipe a été obligée de s'arrêter. Comme quoi, quand ça ne veut pas...

Uncharted arrivera plus tôt, contre toute attente

Un arrêt de la production, c'est quasiment l'assurance de décrocher une modification de date de sortie. Sony n'a pas manqué de le faire en envoyant Uncharted à octobre 2021 au lieu de mars de la même année. Mais cette fois, on pouvait se dire que c'était sûrement le dernier obstacle à signaler, à moins que la post-production ou des reshoots ne viennent en remettre une couche. Pourtant, c'est maintenant une bonne nouvelle qui vient de tomber. Le studio aurait réfléchi à ses options et a décidé d'avancer Uncharted.

Oui, vous ne rêvez pas et nous ne nous sommes pas trompés en l'écrivant. Le film arrivera donc sur les écrans américains en plein été 2021, le 16 juillet. Pas de date encore indiquée pour la France mais nous devrions pouvoir le découvrir à la même période. Après avoir été prévu comme un blockbuster de fin d'année (il avait été planifié pour décembre 2020), il se retrouve comme gros film estival.

Cet avancement de la sortie d'Uncharted a tout d'une réaction par rapport au report de Spider-Man 3, qui devait arriver en juillet 2021 et qui a été décalé à novembre. Les deux films ont Tom Holland comme star et, de plus, Sony va bientôt récupérer sa version de l'Homme-Araignée dans son univers étendu. Cette valse des films à des créneaux précis a tout d'une sorte d'arrangement entre Disney et Marvel pour ne pas se parasiter - par ailleurs il semble indiquer dans quel ordre vont se dérouler les tournages. Car c'est toute la difficulté de ces modifications. Tout le monde souhaite revoir son agenda mais il ne faut pas que plusieurs gros films se retrouvent en même temps en concurrence, au risque de ne pas faire le score au box-office qu'ils souhaitent.