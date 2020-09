Uncharted : le tournage a commencé et on a les premières images

À une période, l'adaptation des jeux "Uncharted" était tellement mal engagée que l'on n'osait penser à l'étape décisive du tournage. Le début des prises de vue vient d'avoir lieu et des premières images du plateau nous le prouvent. On y voit la star Tom Holland, dans le rôle principal, accompagné par Mark Wahlberg.

Clap de début pour Uncharted

Cette fois c'est bien réel, le tournage d'Uncharted a débuté ! Longtemps reporté et décalé, le film se fait avec Ruben Fleischer aux manettes. La pandémie a provoqué un nouveau retard, pour des raisons sanitaires. Les prises de vue étaient prévues au moment où les tournages ont été arrêtés. Le film est tiré des jeux vidéo du studio Naughty Dog et reprendra le personnage de Nathan Drake, un aventurier semblable à Indiana Jones qui parcourt le monde entier pour mettre la main sur des reliques. En chemin, il va se faire des ennemis, frôler la mort plus d'une fois et découvrir des recoins somptueux.

L'adaptation ne se positionnera pas comme une redite des aventures virtuelles mais comme un complément. En l’occurrence, pour y parvenir, nous aurons un préquel avec un Nathan plus jeune. C'est la star Tom Holland qui détient le rôle et on doit saluer son comportement car il n'a jamais jeté l'éponge alors qu'il a vu les metteurs en scène se désister à la chaîne. Nous découvrirons un personnage plus jeune, pas encore aussi expérimenté et bien aidé par son mentor, Sully. Habitué au cinéma d'action, Mark Wahlberg tiendra ce rôle. Toujours concernant le casting, Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali et Tati Gabrielle sont aussi de la partie, dans des rôles inconnus.

Aucun de ces trois n'apparaît sur les premières images du tournage que l'on peut désormais découvrir. L'équipe se trouve actuellement à Berlin et filme en pleine ville. Tom Holland et Mark Wahlberg apparaissent l'un à côté de l'autre, dans des costards, pour se rendre à une soirée mondaine. On est encore loin des tenues que doivent avoir des aventuriers et on s'attend à ce que la majorité de l'intrigue se passe plutôt dans des décors naturels. Ce qui pourra le plus interpeller les fans, c'est l'absence de la moustache que Sully a dans les jeux. Avec ce look, Mark Wahlberg montre qu'il aurait été un Nathan parfait pour autre chose qu'un préquel.

On souhaite à l'équipe de prolonger son travail sans encombre. Le coronavirus n'a pas encore disparu et les suspensions temporaires de tournage peuvent tomber. Uncharted est attendu dans les salles le 14 juillet 2021.

Retour sur un développement chaotique

On préfère en rigoler, aujourd'hui, mais notre état d'esprit était beaucoup moins léger pendant un long moment. L'allure à laquelle le projet avançait pendant des années n'inspirait pas une once de confiance. Déjà que les adaptations de jeux sont souvent des expériences douloureuses, alors si en plus dans ce cas on y ajoute un development hell par-dessus, l'espoir n'a pas lieu d'être. On a vu se succéder pas moins de six réalisateurs différents avant que Ruben Fleischer ne soit celui qui allait accepter de s'en occuper. Des profils intéressants ont été rattachés à cet Uncharted, que ce soit David O. Russell, Seth Gordon, Joe Carnahan, Shawn Levy, Dan Trachtenberg ou Travis Knight.

Non seulement les réalisateurs se sont succédés mais Sony a insisté avec des dates de sortie, provoquant ainsi des reports à répétition qui ont fini par tourner au gag. Quand il était question d'Uncharted, on savait qu'une bonne nouvelle allait en entraîner une mauvaise dans la foulée. La situation s'est répétée, jusqu'à ce que le studio trouve en Ruben Fleischer quelqu'un de fiable. On ne dit pas que le film va convaincre, mais il aura au moins le mérite d'être parvenu à exister malgré ses nombreux soucis.