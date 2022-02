Uncharted : Sony déclare lancer une franchise

Le nouveau film Sony, "Uncharted", est sorti en salles il y a seulement quelques jours. Mais il réalise déjà un gros score au box-office, dépassant les estimations. Devant un tel succès, le studio prépare déjà la suite de ce qu’il considère désormais comme une franchise.

Uncharted dépasse les attentes

Depuis le mercredi 16 février, les spectateurs de l’Hexagone peuvent découvrir Uncharted en salles. Le film est basé sur la série de jeux vidéo à succès. Mais son intrigue se déroule avant celle des premiers jeux. Le long-métrage nous raconte comment le jeune voleur Nathan Drake est recruté par le chasseur de trésors Victor Sullivan, alias « Sully », pour retrouver le trésor de Magellan. On y suit donc les aventures des deux hommes en même temps qu’ils doivent apprendre à collaborer.

Uncharted © CTMG, Inc.

Si les critiques ne se sont pas toutes montrées enthousiastes sur Uncharted, le film de Ruben Fleischer semble plaire au public. Sur ses premiers jours d’exploitation, le long-métrage porté par Tom Holland et Mark Wahlberg a notamment amassé 51 millions de dollars de recettes aux États-Unis, alors que les experts pensaient qu’il n’en engrangerait « que » 30 millions. Au niveau international, le film cumule 139M$ de recettes à l’heure où ces lignes sont écrites. Il a ainsi dépassé les attentes de Sony, qui le distribue. Au point que le studio a pris une décision radicale.

Sony prépare déjà la suite

Le président de Sony, Tom Rothman, a ainsi d’ores-et-déjà annoncé qu’Uncharted était désormais traité comme une franchise. C’est Deadline qui a révélé cette information après s’être procuré un mail de Rothman destiné aux employés du studio. Dans celui-ci, le président de Sony se félicite de la réussite d’Uncharted, qui est pour lui la preuve qu’un film sorti uniquement au cinéma peut encore marcher, à l’heure où les plateformes de streaming explosent.

De son côté, Ruben Fleischer a également révélé il y a peu qu’il espérait avoir le feu vert pour réaliser la suite du premier opus. Il devrait donc voir son vœu être exaucé. L’annonce officielle du lancement d’Uncharted 2 ne devrait pas tarder à arriver. Au vu de l’enthousiasme de Rothman devant le succès du premier, Sony pourrait même lancer directement d’autres films de l’univers. La collaboration entre le studio et Tom Holland, déjà la tête d’affiche du carton Spider-Man: No Way Home, ne semble donc pas prête de s’arrêter.