Uncharted : Tom Holland annonce un tournage imminent

Passant entre les mains de multiples réalisateurs, le film « Uncharted » tiré de la saga vidéoludique éponyme a subi retard sur retard. La star du projet, Tom Holland, vient d’annoncer que le tournage était prévu dans les prochaines semaines. Enfin une bonne nouvelle.

Voilà, on peut raisonnablement se mettre à y croire cette fois ! Ce n’est pas facile de le faire mais il semblerait que les planètes soient alignées pour, qu’enfin, Uncharted voit le jour. Les jeux vidéo ont largement prouvé leur popularité du côté des consoles de Sony. Ça a pourtant été un vrai chemin de croix pour que l’adaptation cinéma se fasse. Plusieurs réalisateurs se sont succédés, lâchant tous les uns après les autres le projet, pour des raisons diverses. Le dernier à ficher le camp a été Travis Knight. Sony avait prévu de sortir le film en décembre 2020, pour les fêtes de fin d’année, mais cette perte a engendré un nouveau report.

Uncharted, c’est (presque) parti !

C’est ensuite Ruben Fleischer qui a été évoqué pour prendre les commandes, sans qu’une confirmation ne vienne statuer sur sa présence à bord. Il faudra pourtant que ce soit bientôt le cas, car Tom Holland, attaché au projet depuis le début, vient d’annoncer au micro d’IGN lors de la première de En Avant, le nouveau Pixar, que le tournage d’Uncharted allait débuter dans très peu de temps. Plus précisément, dans quatre semaines. Ce qui nous amène au mois de mars. C’est plus proche qu’on ne le pensait et cela voudrait dire que Fleischer ou un autre réalisateur a été embauché par Sony pour s’en occuper.

L’annonce d’un début de production dans aussi peu de temps surprend, la presse américaine ayant expliqué lors du départ de Travis Knight qu’il avait lâché l’affaire parce qu’il ne souhaitait pas attendre trop longtemps avant de débuter les prises de vue. Or, on parle donc d’un délai de trois mois, ce qui n’est pas non plus insurmontable. Tant pis pour lui – ou tant mieux, les adaptations de jeux étant souvent des gros bourbiers) -, Sony a trouvé le moyen de vite réagir pour ne pas subir un report trop conséquent.

Maintenant, c’est en mars 2021 qu’Uncharted est attendu dans les salles américaines. Le film suivra Nathan Drake plus jeune, avant les événements de la saga vidéoludique. Un traitement qui ne nécessitera pas de connaître forcément le matériau de base. En plus de Tom Holland, Mark Wahlberg est annoncé dans le rôle de Victor « Sully » Sullivan, le mentor du héros.