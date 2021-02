Uncharted : Tom Holland compare le film à deux immenses classiques

Tom Holland donne des nouvelles de l'adaptation de « Uncharted ». Il compara notamment le film à deux immenses classiques du cinéma : les sagas « James Bond » et « Indiana Jones ». Rien que ça !

Uncharted : nouvelle adaptation de jeu vidéo

Attendu pour le 9 février 2022, Uncharted est réalisé par Ruben Fleisher (Bienvenue à Zombieland, Venom). Porté par Tom Holland, Mark Wahlberg et Antonio Banderas, le long-métrage va raconter les origines de Nathan Drake, le héros du célèbre jeu vidéo de Naughty Dog. Initialement, Uncharted est une série de jeux vidéo à grand succès qui a débuté en 2007. En 2017, Sony annonce que la franchise Uncharted cumule plus de 41,7 millions d'exemplaires de jeux vendus à travers le monde. Il n'en fallait pas plus pour que la firme produise une adaptation cinématographique. De quoi offrir au jeune Tom Holland un rôle imposant supplémentaire à sa jeune, mais néanmoins impressionnante carrière.

Entre James Bond et Indiana Jones

Lors d'une interview avec cms.megaphone.fm, Tom Holland s'est étendu sur Uncharted et sur son rôle de Nathan Drake. Il a notamment comparé le long-métrage à deux énormes classiques du 7ème art :

La façon la plus simple de décrire le film ? Imaginez que Indiana Jones et James Bond aient eu un enfant, ce serait Nathan Drake. C'est ainsi que je pourrais décrire le film.

C'est une comparaison intéressante bien que logique. L'aspect archéologie, recherche de trésors, se rapproche évidemment des films de Steven Spielberg, bien que le jeune comédien aurait également pu choisir Tomb Raider comme point de comparaison. Quant à James Bond, la ressemblance est un peu plus floue. Uncharted devrait donc proposer ses grands moments d'action et réserver l'utilisation de quelques gadgets pour offrir une proximité avec les aventures de l'agent 007. C'est du moins ce qu'on imagine.

Uncharted ©Naughty Dog / Sony

Tom Holland a également comparé son aventure avec Spider-Man, un héros qu'il incarne depuis 2016 dans Captain America : Civil War. Une comparaison qui se focalise non pas sur l'écriture du film, mais plus sur la manière d'aborder le personnage. Le comédien précise que c'était quand même plus simple de jouer Peter Parker que Nathan Drake :

Jouer Peter Parker, c'est un peu comme jouer une version de moi-même, seulement un peu plus jeune. Jouer Nathan Drake, c'est jouer quelqu'un que je ne suis pas du tout, et évidemment plus âgé que moi. Mais au fur et à mesure que le processus s'est déroulé c'est devenu très amusant, j'ai vraiment apprécié. Je fais quelques cascades dans ce film dont je suis extrêmement fier.

Uncharted est actuellement en tournage. Et comme toutes les productions du moment, le long-métrage a rencontré quelques problèmes et retards à cause de la présence du Covid-19. Espérons que l’œuvre ne soit pas trop retardée en attendant une sortie prévue pour le 9 février 2022.