Uncharted : Tom Holland raconte la cascade la plus compliquée de sa carrière

En 2016, Tom Holland fait son entrée au sein du MCU avec Captain America : Civil War, dans le rôle de Peter Parker. Depuis, le comédien a incarné le fameux tisseur dans Spider-Man : Homecoming, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame, Spider-Man : Far From Home et le récent carton Spider-Man : No Way Home. Maintenant que le super-héros n'a plus aucun secret pour lui, l'acteur se glisse dans la peau d'un autre personnage célèbre pour Uncharted.

Dans cette première aventure cinématographique signée Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland, Venom), le héros qu'il interprète, Nathan Drake, se lance à la recherche du trésor de Fernand de Magellan avec son mentor Victor Sullivan (Mark Wahlberg). Au cours de leur quête, ils doivent faire face à Santiago Moncada (Antonio Banderas), persuadé d'être l'héritier légitime du navigateur.

Sophia Ali, Tati Gabrielle et Steven Waddington complètent la distribution d'Uncharted. En fonction de son succès, le long-métrage pourrait marquer le début d'une nouvelle licence pour sa tête d'affiche, qui n'a pas ménagé ses efforts pour les scènes d'action.

Le film s'ouvre sur une séquence spectaculaire inspirée d'un passage emblématique d'Uncharted 3 : L'Illusion de Drake. À bord d'un avion-cargo, Nathan Drake se retrouve face à des ennemis. Tandis que Sully évacue l'engin en déclenchant son parachute, le jeune aventurier n'est pas équipé. Pour esquiver les balles, il provoque la chute de plusieurs caisses, qui l'éjectent hors de l'avion avec plusieurs de ses adversaires. Le héros met alors tout en œuvre pour sauter de caisse en caisse au-dessus du vide, espérant ainsi pouvoir remonter dans le véhicule.

Interrogé par Yahoo!, Tom Holland a assuré qu'il s'agit sans conteste de la scène la plus compliquée à faire de sa carrière. Lors de cet entretien, le comédien a expliqué :

Il a fallu des mois pour filmer ça. Nous utilisions des "cougar arms", qui ressemblent aux bras robotiques utilisés pour fabriquer des voitures... Ensuite, ils attachaient les caisses au robot pour former une rangée, et la tirait verticalement. La majeure partie de la séquence a été tournée de façon à ce que nous puissions simuler l'idée que nous volions dans les airs. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de m'accrocher à ces caisses et de monter. Et puis nous avons conçu des combats avec différents cascadeurs tout au long du parcours.