Uncharted : une dernière bande-annonce impressionnante

La dernière bande-annonce de "Uncharted" promet une aventure spectaculaire et beaucoup d'humour. Le film porté par Tom Holland et Mark Wahlberg sortira dans les salles le 16 février.

Une dernière bande-annonce dévoilée

Nous voilà dans la dernière ligne droite avant la sortie d'Uncharted et la promotion pour le film continue. Sony a en effet dévoilé une dernière bande-annonce (en une d'article). Une vidéo qui reprend une bonne partie des images déjà présentées. Mais qui offre tout de même quelques surprises. On pense là à l'utilisation de ces deux énormes bateaux de pirates emportés dans les airs par des hélicoptères. Ces derniers avaient rapidement été teasés dans un précédent trailer. Mais cette dernière bande-annonce s'attarde un peu plus dessus pour nous promettre un grand spectacle avec de nombreux clins d'œil faits aux fans des jeux vidéo Uncharted.

Uncharted ©Sony Pictures

La bande-annonce insiste également toujours plus sur le côté buddy movie. Nathan et Sully, interprétés respectivement par Tom Holland et Mark Wahlberg, passant leur temps à se chamailler. Même à propos d'un chat !

Au programme d'Uncharted

Pour rappel, Uncharted, réalisé par Ruben Fleischer, est l'adaptation de la franchise de jeux vidéo Uncharted. Le casting du long-métrage est également composé d'Antonio Banderas dans le rôle du méchant Moncada, ainsi que de Sophia Ali et Tati Gabrielle. Retrouvez ci-dessous le synopsis :

Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble d’abord à un simple casse devient finalement une course effrénée autour du globe pour s’emparer du trésor avant l’impitoyable Moncada, qui est persuadé que sa famille est l’héritière légitime de cette fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et résoudre l’un des plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de 5 milliards de dollars et peut-être même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps… Mais encore faudrait-il qu’ils apprennent à travailler ensemble.

Uncharted sortira dans les salles le 16 février 2022.